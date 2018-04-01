video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 01:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء يقرر وقف بيع شنط الخضار بالعريش ويشدد على مراقبة الأسواق

الأحد، 01 أبريل 2018 12:00 ص
محافظ شمال سيناء يقرر وقف بيع شنط الخضار بالعريش ويشدد على مراقبة الأسواق السيد عبد الفتاح حرحور





شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

أعلن اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أنه أصدر قرارا بوقف بيع ما تسمى شنطة الخضار على الأهالى التى يقوم بها التجار وفيها يتم تجميع أصناف من كل نوع، موضحا أنه أقر إلزام كبار التجار والموزعين لتجار التجزئة بالأسعار المحددة وتوصيل السلع إلى مستحقيها وفقا لأسعار السوق وتحقيق هامش ربح مناسب، وأكد أن البيع بالكيلوجرام وبالسعر المتفق لأسعار السوق.

جاء ذلك فى اجتماع للمحافظ ديوان المحافظة مع رؤساء الشعب فى الغرفة التجارية وعدد من التجار، بحضور بعض القيادات الأمنية، الدكتور حسام رفاعى ورحمى بكير عضوا مجلس النواب عن العريش، أسامة زكرى وكيل الوزارة رئيس الجهاز التنفيذى بالغرفة التجارية، وفتحى راشد وكيل وزارة التموين.

وقال المحافظ: إن أى مخالف أو مستغل سيتم إحالته لجهات التحقيق، وطلب المواطنين بإبلاغ جهات الاختصاص عن أى تجاوز حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكذا قيام مباحث التموين بدورها فى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أهالى العريش يعلنون الحرب على تجار الأزمات فى الأسواق

شمال سيناء

اخبار شمال سيناء

العريش

سيناء




لا تفوتك
"قضايا الدولة" تحصل على تعويض بـ7 ملايين دولار من شركتين عن أضرار بيئية

"قضايا الدولة" تحصل على تعويض بـ7 ملايين دولار من شركتين عن أضرار بيئية

بدء الدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية سبتمبر المقبل

بدء الدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية سبتمبر المقبل

القضاء الإدارى يلزم الحكومة بإضافة 80% على الأجر المتغير من قيمة العلاوات لأصحاب المعاشات.. وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.. ويؤكد: هم فى أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية

القضاء الإدارى يلزم الحكومة بإضافة 80% على الأجر المتغير من قيمة العلاوات لأصحاب المعاشات.. وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.. ويؤكد: هم فى أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية

"اشحن.. اوصل.. وفر".. مصر تدخل عصر السيارة الكهربائية ووزير التجارة يسمح باستيرادها "مستعمل".. الحكومة تجهز المدن الجديدة بها كبنية تحتية.. ورابطة المصنعين تطالب بمعاملة جمركية خاصة لمواجهة ارتفاع أسعارها

"اشحن.. اوصل.. وفر".. مصر تدخل عصر السيارة الكهربائية ووزير التجارة يسمح باستيرادها "مستعمل".. الحكومة تجهز المدن الجديدة بها كبنية تحتية.. ورابطة المصنعين تطالب بمعاملة جمركية خاصة لمواجهة ارتفاع أسعارها

شاهد.. محمد صلاح يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو وفان بيرسى فى البريميرليج

شاهد.. محمد صلاح يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو وفان بيرسى فى البريميرليج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة