محافظ شمال سيناء يقرر وقف بيع شنط الخضار بالعريش ويشدد على مراقبة الأسواق







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أنه أصدر قرارا بوقف بيع ما تسمى شنطة الخضار على الأهالى التى يقوم بها التجار وفيها يتم تجميع أصناف من كل نوع، موضحا أنه أقر إلزام كبار التجار والموزعين لتجار التجزئة بالأسعار المحددة وتوصيل السلع إلى مستحقيها وفقا لأسعار السوق وتحقيق هامش ربح مناسب، وأكد أن البيع بالكيلوجرام وبالسعر المتفق لأسعار السوق.

جاء ذلك فى اجتماع للمحافظ ديوان المحافظة مع رؤساء الشعب فى الغرفة التجارية وعدد من التجار، بحضور بعض القيادات الأمنية، الدكتور حسام رفاعى ورحمى بكير عضوا مجلس النواب عن العريش، أسامة زكرى وكيل الوزارة رئيس الجهاز التنفيذى بالغرفة التجارية، وفتحى راشد وكيل وزارة التموين.

وقال المحافظ: إن أى مخالف أو مستغل سيتم إحالته لجهات التحقيق، وطلب المواطنين بإبلاغ جهات الاختصاص عن أى تجاوز حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكذا قيام مباحث التموين بدورها فى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.