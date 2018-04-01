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محافظ سوهاج : انطلاق حملة فيروس سى بقرية برديس بمدينة البلينا

الأحد، 01 أبريل 2018 05:21 م
محافظ سوهاج : انطلاق حملة فيروس سى بقرية برديس بمدينة البلينا الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج أنه فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى 2020، انطلقت حملة بوحدة صحة الأسرة بقرية برديس بمركز ومدينة البلينا لجميع أهالى المركز والقرى التابعة، وتم إجراء التحاليل للمواطنين فوق سن 18 سنة.
 
وأوضح المحافظ، أن الحملة تضم 4 سيارات، سيارة الكشف وبها طبيب وفنى تمريض وفنى تسجيل ، وسيارة المعمل وبها 2 فنى معمل وفنى تمريض، وسيارة الأشعة بها فنى أشعة، وسيارة الصيدلية ، حيث يتم توقيع الكشف الطبى على المواطنين وعمل التحاليل اللازمة وصرف الأدوية بالمجان.
 
واكد المحافظ فى بيان له على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالتنسيق مع مسئولى مديرية الشئون الصحية والإدارة الصحية والمجتمع المدنى تعمل على إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها فى الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وإزالة أية معوقات.
 
 
 
 

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