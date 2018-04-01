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محافظ دمياط يجرى حملة انضباط إدارى على الوحدات الصحية والمدارس بالمحافظة

الأحد، 01 أبريل 2018 06:32 م
محافظ دمياط يجرى حملة انضباط إدارى على الوحدات الصحية والمدارس بالمحافظة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط





دمياط-معتز الشربينى
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وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، تعليماته لإدارة التفتيش المالى والإدارى بالديوان العام بعمل التفتيش والانضباط الإدارى على الأطباء العاملين بالوحدات الصحية والمدارس بنطاق المحافظة.

وبالمرور تبين عدم وجود طبيب مكلف بالعمل بالنوباتجية بالوحدة الصحية بالسيالة وكذلك شطا والشيخ درغام، وعدم وجود طبيب مكلف بالعمل بالأيام العادية بالوحدة منذ أكثر من شهرين.

كما تبين انصراف أحد العاملين بمدرسة حسن الزيات بدون إذن أو خط سير رسمى، وانتظام العمل بكل من مدرسة عمر مكرم الابتدائية ومدرسة دمياط الثانوية الزخرفية بنات.

وبالعرض على المحافظ وجه تعليماته لمديرية الشؤون الصحية بدمياط بالتنبيه على المختصين بالمديرية والإدارة الصحية بدمياط بتكليف أطباء للعمل بالنوباتجيات بالوحدات التى لا يوجد بها أطباء نوباتجية بالسيالة وشطا والشيخ درغام.

كما وجه تعليماته لمديرية التربية والتعليم بالتحقيق فى خروج أحد العاملين بمدرسة حسن الزيات بدون إذن أو خط سير رسمى.


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