محافظ الوادى الجديد يستقبل أعضاء قوافل الشباب والرياضة التعليمية







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن مهمة المعلم مهمة جليلة ولا تقل عن دور المحارب، نظرًا لأهمية التعليم فى خلق أجيال قادرة على التحدى والعمل على تحقيق التنمية فى كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء قافلة التعليم التابعة لوزارة الشباب والرياضة، التى زارت المحافظة منذ يوم الخميس الماضى، واستمرت فى أعمالها حتى اليوم، وذلك وفق برتوكول التعاون المشترك بين وزارتى الشباب والرياضة التربية والتعليم ، والذى يهدف إلى تنظيم قوافل تعليمية مجانيه كبرى لجميع المحافظات.

وأكد المحافظ، على أهمية القوافل التعليمية ودورها الفعال فى الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والأسر والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب بمختلف المواد الدراسية، وتفعيل وتنظيم قوافل تعليمية بمركز الفرافرة، نظرا لوجود عجز فى بعض التخصصات التعليمية.

ومن جانبه، أكد إبراهيم التداوى مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، على أن القافلة قد ضمت نخبة من كبار المتخصصين فى مختلف المواد الدراسية، كما قامت القوافل بتقديم أعمالها يوم الخميس بمديرية الخارجة (المركز الاستكشافى للعلوم)، ويومى الجمعة والسبت بقاعة الدكتور سيد سيف بمدينة موط، كما استكملت القافلة أعمالها بمدينة الخارجة بالمركز الاستكشافى للعلوم .

وأشار التداوى إلى أن القافلة أهدت المحافظة اسطوانات مدمجة تحتوى على جميع المحاضرات التى تم تقديمها، وذلك تمهيداً لتوزيعها على الطلاب بمختلف مراكز المحافظة، لتحقيق أعلى استفادة منها.

وقد نظمت وزارة الشباب والرياضة قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الوادى الجديد، خلال الفترة من 29 مارس حتى 1 أبريل، وضمت خبراء ومستشارين فى المواد التعليمية المختلفة، وذلك فى إطار استمرار دعم الوزارة للعملية التعليمية، خاصة طلاب الشهادات فى المناطق النائية، بإجمالى 15 عضو بالقافلة التعليمية، والتى تهدف إلى اشرح ومراجعة ما تم دراسته فى المنهج الدراسى بمشاركة نخبة من خبراء ومستشارى ومقدمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى.

وقال بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة فى بيان له، أن تنظيم مثل هذه القوافل التعليمية للحد من الدروس الخصوصية، ونقل خبرات تعليمية مميزه لطلاب شهادة الثانوية العامة فى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع قطاع التربية والتعليم .



قافلة الشباب والرياضة التعليمية