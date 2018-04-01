محافظ المنيا: تسليم أرض 200 مصنع جديد للقوات المسلحة للبدء فى إنشائها







المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، إنه سيتم تسليم الأرض المخصصة لإنشاء 200 مصنع جديد فى منطقة المطاهرة القبلية خلف المنطقة الصناعية شرق النيل للقوات المسلحة، وذلك للبدء فى الأعمال الإنشائية للمصانع ثم إعادة تسليمها للمحافظة من جديد، لتبدأ المحافظة فى أعمال الطرح على المستثمرين، وتلك المصانع متنوعة وتساهم فى توفير المئات من فرص العمل للشباب.

وأضاف عصام البديوى فى تصريح خاص، أن المحافظة مستعدة لتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للمستثمر الجاد، ومن أهم ما تم إنشاؤه فى الفترة القليلة الماضية مركز خدمة المستثمرين، لتسهيل أعمال تأسيس الشركات بنظام الشباك الواحد والمركز جاهز للعمل وفى انتظار طاقم العمل.

وأوضح محافظ المنيا أن المحافظة بموقعها الجغرافى تمتلك الكثير من المزايا التى تدفع المستثمرين للاستثمار بها ومنها شبكة الطرق والكهرباء والمياه، و النباتات الطبية والعطرية.

وأكد أن الاستثمار يحتاج إلى عقل مفكر، فإذا كان أحد المستثمرين الصغار معه فقط مليون جنيه سوف يجد فرصة استثمارية حقيقية داخل المحافظة، وتقوم المحافظة بتوفير الأرض له لإنشاء الورشة الخاصة به ليبدأ عمله.

وعن الـ 20 ألف فدان أشار المحافظ إلى أن وزارة الزراعة انتهت من إنشاء مزرعة المواشى، كما تقوم بعمل مزارع سمكية، بالإضافة إلى تخصيص مساحة من الأرض للبدء فى التجربه الجديدة لزراعة القطن بالمنطقة الصحراوية والتى سيكون جنى المحصول بالطرق الحديثة المميكنة، وفى حال نجاح التجربة سوف يتم التوسع فى زراعة القطن بالمنطقة الصحراوية.

وعن استرداد الأراضى، أكد البديوى أن المحافظة استطاعت أن تحقق أكبر معدل فى تسجيل المتقدمين، ولفت أن إنهاء الإجراءات يتطلب فقط وصول الخرائط التى تقوم بها القوات المسلحة، بالإضافة إلى ورود العقود وصياغتها النهائية وإقرار لجان التنظيم فى وزارة المالية للتسعير داخل كردون المبانى، بينما تم الانتهاء من التسعير فى المنطقة الصحراوية بالفعل وأصبحت الأسعار معروفة.

وعن الإقبال فى الانتخابات الرئاسية، لفت المحافظ إلى أن المفاجأة كانت فى رفع نسبة التصويت من 8 إلى 10% عن الانتخابات الماضية حيث ارتفعت من 35 الى 43 ٪.