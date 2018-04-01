محافظ البحيرة تعتمد المخططات العمرانية لـ14 قرية لمواجهة العشوائيات

البحيرة ناصر جودة وجمال ابو الفضل

اعتمدت اليوم المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى بمدن ومراكز المحافظة وذلك لمواجهة البناء المخالف والمناطق العشوائية.

كما قامت باعتماد المخططات التفصيلية لكل من قرية المناشلة التابعة للوحدة المحلية لقرية لقانة وقرية كفر السابى بمركز شبراخيت وقرية سعد زغلول وقرية الشجاعة بالوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة وكذا قرية محمد عبد المولي التابعة لقرية محمد متولي الشعراوي بمركز ابو المطامير.

كما اعتمدت محافظ البحيرة تحديث المخطط التفصيلي لمنطقة الكوادي بمدينة المحمودية ومناطق الامتداد العمراني بمركز شبراخيت والمخطط التفصيلي لقرية صفط خالد التابعة للوحدة المحلية لقرية ارمنيا وقرية التوفيقية التابعة لقرية قليشان بمركز ومدينة ايتاى البارود،وكذلك تم اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة الأشلم بمركز الدلنجات و اعتماد خط تنظيم شارع المحافظة بمدينة دمنهور والواقع ضمن رسم تنظيم رقم 141 وكذا اعتماد قرية كوم حفص والبرنوجي التابعين للوحدة المحلية لقرية نديبة بمركز دمنهور واعتماد المخطط التفصيلي لقرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور .

من جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط انه تم الانتهاء من ترميم وصيانة طريق النشو بمركز كفر الدوار الممول من الصندوق الاجتماعي.

وأضافت أنه تم وضع عدة اقتراحات لرصف الطريق المطل علي فرع رشيد بنهر النيل علي مستوي المراكز المطلة عليه للحد من الهجرة غير شرعية وتشغيل العمالة بمراكز رشيد وادكو وكوم حمادة وايتاى البارود والمحمودية.