video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة تعتمد المخططات العمرانية لـ14 قرية لمواجهة العشوائيات

الأحد، 01 أبريل 2018 04:10 م
محافظ البحيرة تعتمد المخططات العمرانية لـ14 قرية لمواجهة العشوائيات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة





البحيرة ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

 
اعتمدت اليوم المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة  المخططات التفصيلية لعدد من القرى بمدن ومراكز المحافظة وذلك لمواجهة البناء المخالف والمناطق العشوائية.
 
كما قامت باعتماد المخططات التفصيلية لكل من قرية المناشلة التابعة للوحدة المحلية لقرية لقانة وقرية كفر السابى بمركز شبراخيت وقرية سعد زغلول وقرية الشجاعة بالوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة وكذا قرية محمد عبد المولي التابعة لقرية محمد متولي الشعراوي بمركز ابو المطامير.
 
كما اعتمدت محافظ البحيرة تحديث المخطط التفصيلي لمنطقة الكوادي بمدينة المحمودية ومناطق الامتداد العمراني بمركز شبراخيت والمخطط التفصيلي لقرية صفط خالد التابعة للوحدة المحلية لقرية ارمنيا وقرية التوفيقية التابعة لقرية قليشان بمركز ومدينة ايتاى البارود،وكذلك تم اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة الأشلم بمركز الدلنجات و اعتماد خط تنظيم شارع المحافظة بمدينة دمنهور والواقع ضمن رسم تنظيم رقم 141 وكذا اعتماد قرية كوم حفص والبرنوجي التابعين للوحدة المحلية لقرية نديبة بمركز دمنهور واعتماد المخطط التفصيلي لقرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور .
 
من جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط انه تم الانتهاء من ترميم وصيانة طريق النشو بمركز كفر الدوار الممول من الصندوق الاجتماعي.
 
وأضافت أنه تم وضع عدة اقتراحات لرصف الطريق المطل علي فرع رشيد بنهر النيل علي مستوي المراكز المطلة عليه للحد من الهجرة غير شرعية وتشغيل العمالة بمراكز رشيد وادكو وكوم حمادة  وايتاى البارود والمحمودية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. رئيس مركز كفر الدوار يتفقد الأعمال الجارية بقرية المراكبية بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

المخططات العمرانية

محافظ البحيرة

التخطيط العمراني بالبحيرة




لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة