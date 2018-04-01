محافظ الأقصر: الأهالى سطروا ملحمة كبيرة خلال فعاليات انتخابات الرئاسة

محافظ الأقصر: الأهالى سطروا ملحمة كبيرة خلال فعاليات انتخابات الرئاسةالأحد، 01 أبريل 2018 06:00 ص
محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق
أكد محمد بدر محافظ الأقصر، أنه يباشر عمله بصورة طبيعية تماماً عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، موضحاً أنه طبقاً للدستور سيقوم بتسيير أعمال المحافظة عقب إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة فى 2 أبريل المقبل حتى صدور قرار الحكومة والرئيس فى هذا الشأن.
وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أهالى الأقصر سطروا ملحمة كبيرة خلال فعاليات انتخابات الرئاسة فى 26 - 27 - 28 مارس الجارى، وخرجت بصورة طبيعية تماماً.
إضافة تعليق
محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"
نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة