محافظ الأقصر: الأهالى سطروا ملحمة كبيرة خلال فعاليات انتخابات الرئاسة







الأقصر - أحمد مرعى

أكد محمد بدر محافظ الأقصر، أنه يباشر عمله بصورة طبيعية تماماً عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، موضحاً أنه طبقاً للدستور سيقوم بتسيير أعمال المحافظة عقب إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة فى 2 أبريل المقبل حتى صدور قرار الحكومة والرئيس فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أهالى الأقصر سطروا ملحمة كبيرة خلال فعاليات انتخابات الرئاسة فى 26 - 27 - 28 مارس الجارى، وخرجت بصورة طبيعية تماماً.