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محافظ الأقصر: الأهالى سطروا ملحمة كبيرة خلال فعاليات انتخابات الرئاسة

الأحد، 01 أبريل 2018 06:00 ص
محافظ الأقصر: الأهالى سطروا ملحمة كبيرة خلال فعاليات انتخابات الرئاسة محمد بدر محافظ الأقصر





الأقصر - أحمد مرعى
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أكد محمد بدر محافظ الأقصر، أنه يباشر عمله بصورة طبيعية تماماً عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، موضحاً أنه طبقاً للدستور سيقوم بتسيير أعمال المحافظة عقب إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة فى 2 أبريل المقبل حتى صدور قرار الحكومة والرئيس فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أهالى الأقصر سطروا ملحمة كبيرة خلال فعاليات انتخابات الرئاسة فى 26 - 27 - 28 مارس الجارى، وخرجت بصورة طبيعية تماماً.


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