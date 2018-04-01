محاضرة عن كيفية الوصول لمصادر المعلومات ببنك المعرفة بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم ادارات وحدة الموارد الإلكترونية بمكتبة الإسكندريـة وبنك المعرفة المصري محاضرة مجانية بعنوان كيفية الوصول لمصادر المعلومات ببنك المعرفة المصرى والمصادر الوثائقية التي يوفرها"، يوم الخميس المقبل.

تتناول المحاضرة التعريف ببنك المعرفة المصري وبكم الموارد الثرية التي يتيحها من خلال بواباته الأربعة الرئيسية للفئات المختلفة لجموع المصريين (عموم ألقراء والأطفال والطلبة والمعلمين، والباحثين)، بالإضافة إلى كيفية استدعاء النتائج المختلفة منها.

ويشارك في المحاضرة كل من كارولين كربسون من دار النشرCambridge University Press،و حازم خلف من دار النشر Adam Matthew Company لتدريب الحضور على استخدام قواعد بياناتهم الإلكترونية والتي يتيحها بنك المعرفة المصري.

كما تشمل المحاضرة مقدمة حول مكتبة الإسكندرية والموارد الإلكترونية التي تتيحها لجمهورها بالمجان ، وكذلك حول امكانية الاستفادة من منصة المكتبة للولوج لبوابة الباحثين الخاصة لبنك المعرفة المصري.

جدير بالذكر أن مشروع بنك المعرفة المصري (www.ekb.eg) تم تدشينه في 14 نوفمبر 2015. ويعتبر بنك المعرفة المصري أحد أكبر وأشمل بنوك المعرفة الموجودة على مستوي العالم نظراً لما يحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية من أكبر دور النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة ، كما يعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم من حيث الإتاحة على المستوى القومي.