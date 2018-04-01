كلية طب جنوب الوادى تنظم اليوم العلمى الثالث لقسم الأورام

كلية طب جنوب الوادى تنظم اليوم العلمى الثالث لقسم الأورامالأحد، 01 أبريل 2018 11:57 ص
جانب من المؤتمر
قنا – هند المغربى
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نظم قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب بجامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا اليوم العلمى الثالث تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.
وأكد الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب فى بيان أن اليوم العلمي الثالث لقسم الاورام تناول الجديد في علاج الاورام وهذا يأتي في اطار الاهتمام بالمنظومة الصحية بالجامعة لتقديم رعاية طبية متكاملة لأهالي جنوب الصعيد.
وأشار الدكتور محمد مصطفى وهمان رئيس وحدة علاج الاورام ان اليوم العلمي الثالث يهدف الى مناقشة الحديث في علاج اورام الرئة من حيث العلاج الجراحي والكيميائي والإشعاعي وأحدث العقاقير المناعية ووسائل وتقنيات العلاج الإشعاعي ويأتي هذا في اطار التعاون مع المعهد القومي للأورام .
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