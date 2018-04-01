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قناة السويس تشارك فى إحتفالات اليوم العالمى للتوحد بإنارة منشآتها باللون الأزرق

الأحد، 01 أبريل 2018 11:42 ص
قناة السويس تشارك فى إحتفالات اليوم العالمى للتوحد بإنارة منشآتها باللون الأزرق الفريق مهاب مميش





الإسماعيلية - جمال حراجى
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أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، مشاركة الهيئة فى احتفالات اليوم العالمى للتوحد "الأوتيزم" بإضاءة عدد من المنشآت التاريخية والرئيسية باللون الأزرق مساء اليوم الأحد وغداً الأثنين،وهى مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، ومبنى القبة ببورسعيد، ومبنى التحركات بالسويس، بالإضافة إلى إطلاق السفن العابرة لقناة السويس لصافراتها، وذلك بالتزامن مع قيام معالم بارزة فى جميع أنحاء العالم بإنارة الأضواء الزرقاء الساطعة للتوعية بمرض التوحد "الأوتيزم".

وشدد رئيس الهيئة فى بيان له اليوم على ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع كافة مع المبادرات المجتمعية البناءة التى تستهدف زيادة الوعى، لاسيما وإن كانت تمس أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، موضحاً حرص الهيئة على توفير الرعاية الشاملة والدعم الكامل لهم فى منطقة القناة من خلال مركز الهيئة لرعاية ذوى القدرات الخاصة.

من جانبه، أوضح المحاسب عاطف جرجس زكريا مدير إدارة الخدمات، حرص الهيئة على تطوير الخدمات الطبية المُقدمة من قبل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، مشيراً إلى أن رعاية ذوى القدرات الخاصة على رأس أولويات الأجندة الطبية بالهيئة وهو ما ظهر جلياً فى افتتاح مركز متخصص لرعاية الأطفال من ذوى القدرات الخاصة.

فيما أكد الدكتور ممدوح تركى رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى هيئة قناة السويس، نجاح المركز فى أداء رسالته، حيث وصل عدد الأطفال من ذوى القدرات الخاصة الذين تم تدريبهم وتنينة مهاراتهم الحياتية والاجتماعية منذ بداية العمل به إلى 841 طفل من المترددين على المركز، من أبناء العاملين بالهيئة وخارجها، مشيراً إلى تواجد فريق العمل بالمركز أمام المنشآت الرئيسية للهيئة فى حملة للتوعية بأعراض مرض التوحد وكيفية التعامل معه و للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات فى ضوء الاحتفال باليوم العالمى للتوحد.

يذكر أن التوحد هو مرض يعيق النمو العقلي، تظهر علاماته خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الطفل، وينجم عنه اضطراب عصبى يؤثر على وظائف المخ، ويسبب إتباع نمط محدد ومتكرر من التصرفات والاهتمامات والأنشطة، بما يعيق التعبيرعن الذات والتواصل الاجتماعى.


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