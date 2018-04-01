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الأحد، 01 أبريل 2018 05:17 م
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بعدما خصص كشك له...

فيديو وصور.. محافظ الغربية يعيد بناء منزل مريض حرص على المشاركة فى الانتخابات

الأحد، 01 أبريل 2018 03:10 م
فيديو وصور.. محافظ الغربية يعيد بناء منزل مريض حرص على المشاركة فى الانتخابات محافظ الغربية يعيد بناء منزل مريض





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فى لفتة إنسانية من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ورغبة منه لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجا، زار محافظ الغربية المواطن عثمان محمد فريخ فى منزله بقرية قطور البلد التابعة لمركز قطور، وذلك لتقديم الشكر له على قيامة بواجبه نحو وطنه وإصراره على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية رغم ظروفه الصحية وصعوبة حركته.

وخلال الزيارة أصدر محافظ الغربية تعليماته بسرعة إعادة بناء منزل المواطن فى أسرع وقت، كما وافق المحافظ على إنشاء كشك خاص بالمواطن ليكون مصدر دخل له ولأسرته.

ورافق المحافظ النائب خالد مصباح عضو مجلس النواب واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس أشرف فرج الله رئيس مركز ومدينة قطور.


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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