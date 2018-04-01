فيديو وصور .. جامعة المنصورة تكرم 65 من العلماء والباحثين







الدقهلية - شريف الديب

كرم الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، 65 عالمًا وباحثا فى احتفالية عيد العلم العاشر، بحضور الدكتور أشرف محمد سويلم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية التعليم السابق، والدكتور أمين أحمد حمزه رئيس جامعه المنصورة الأسبق، والدكتورة فرحة الشناوى نائب رئيس الجامعة الأسبق، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.

كما شهد الحفل تكريم العديد من الشخصيات العلمية والعلماء، وتم اختيار الدكتور محمد أحمد غنيم لجائزة الجامعة لأعلى استشهاد مرجعى بجامعة المنصورة، والدكتورة فرحة الشناوى مدير مركز أبحاث الخلايا الجذعية من الحبل السرى، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الأسبق، وأستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، لحصولها على وسام ضابط عظيم من السفارة الفرنسية، وتكريم رئيس الجمهورية لها، والدكتور محمد عبد الرحمن الوكيل أستاذ بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، والدكتور حسين إبراهيم إسماعيل الصباغ استاذ بقسم الكيمياء بكلية الصيدلة لحصوله على وسام الدولة للعلوم والفنون من الدرجة الأولى، والدكتور أحمد محمد على العاصمى استاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب، لحصوله على نوط الامتياز من الطبقة الأولى، سمير حمودة عطوة صقر أستاذ الرياضيات بكلية العلوم، لحصوله على نوط الامتياز من الطبقة الأولى.

كما تم تكريم الدكتور محمد عبد الحافظ الفار الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيويه كلية العلوم، وحصوله على جائزة شخصية العام، لنشر العديد من البحوث والمؤلفات فى مجال الاكتشاف المبكر للسرطان، وكذلك التطبيق الرائد فى العلاج الديناميكى الضوئى بالليزر للأورام.

كما تم تكريم الدكتور هشام عليوه سلام - قسم الجيولوجيا - كليه العلوم لاكتشافه العالمى للديناصور (منصورا صورس ).

وأشار الدكتور محمد الفار، خلال كلمته نيابة عن المكرمين أن هذا اليوم دلالة على تكريم الجامعة لإبنائها من العلماء، وتكريم الانجازات، فالأمم ترقى بالعلم لقيمة الخيال عند العلماء، باعتباره أهم من جمع المعلومات، وإن عنصر العلم وفلسفه العلم هو أعظم الطرق لإرتقاء الأمم، كما أشاد بالاتفاقيات العلمية التى تبرمهما الجامعة مع أهم المراكز البحثية والجامعات العالمية، وأهميه البحث العلمى فى المشروعات القومية، وأهمية التكاتف العلمى بين المراكز العلمية البحثية الداخلية والخارجية.

وأكد الدكتور أشرف سويلم على حرص جامعة المنصورة لتكريم باحثيها واهتمامها بالبحث العلمى. وتقديم كل السبل فى تسهيل الأمور، فالجامعة تتوج ثمرة جهدها بتكريم نخبة متنوعة من المتميزين علميا والمتفوقين فى مناحى الحياة البحثية، فهم الثروة الحقيقية التى ستخطو بالجامعة الى آفاق التطور، وقدم عرضا مختصر لانجازات مركز البحوث للدراسات العليا والتطبيقى، وأهمها اعتماد البورد العربى بحضور 110طالب، وإنشاء مكتب وافدين بكل كلية، مما أدى إلى زياده نسبتهم 20%، وكيفية التواصل بالبريد الإكترونى مع المبحوثين بالخارج وافتتاح مكتب المنح وبراءات الاختراع، ودعم الابتكار، ونقل وتسويق التكنولوجيا، وإنشاء مكتب لتطوير البحوث والحفاظ عليها، وعرض تقرير عن ترتيب جامعة المنصوره محليا ودوليا واحتلالها الترتيب رقم 3 محليا ورقم 12 دوليا .

وأشار الدكتور محمد القناوى، إلى أهمية البحث العلمى فى تحول الجامعات إلى جامعات بحثية، حيث أصبحت الجامعات تصنف وفقًا لمقدار وجود ما تنشره من بحوث علمية وما تقدمه من ابتكارات واكتشافات، كما حث الباحثين على مواصلة العطاء فى العلم فهو قاطرة التنمية الشاملة ومعيار تحضر الشعوب.

وأشاد بما حققه العلماء والباحثين بجامعة المنصورة خلال الفترة الأخيرة من انجازات علمية واكتشافات عالمية، فى مختلف المجالات والارتقاء بمستوى الجامعة علميا والاحتفاء بها فى المحافل الدولية.

وعبر الدكتور أحمد الشعراوى، عن سعادته بتكريم قامات علمية وبحثية بجامعة المنصورة، وتواجده بين كوكبة من العلماء، وأهمية قيمة الفرق البحثية والعمل بروح الفريق والتعاون المثمر، ليعود بالنفع العام على المجتمع فى شتى المجالات فبالعلم ترقى الأمم، وتكريم اليوم هو رسالة لكل أبنائنا من الطلاب والباحثين لحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة العلم والإنسانية.

وتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من العلماء والباحثين الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2015 ، 2016 م، حوافز النشر، جوائز الجامعة ، التفوق العلمى ، أحسن رسالة دكتوراه ، أحسن رسالة ماجستير ، جوائز هيئات خارجية.