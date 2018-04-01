فيديو.. نقابة الصيادلة بالسويس: طبيب استشارى يستعين ببلطجية ويعتدى على صيدلى

فيديو.. نقابة الصيادلة بالسويس: طبيب استشارى يستعين ببلطجية ويعتدى على صيدلىالأحد، 01 أبريل 2018 05:02 م
السويس- سيد نون
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قال الدكتور محمد بدوى، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة بالسويس، إن طبيبا استعان ببلطجية واعتدوا علي صيدلي وزملائه داخل صيدلية بمنطقة الزراير بحي الأربعين وإنه تم تحرير محضر بالواقعة.
وأكد محمد بدوى، أن طبيب استشارى رمد ونجله قاموا بالاستعانة بأحد البلطجية للاعتداء على صيدلى، حيث كان الطبيب ونجله يقومون بصرف بعض الأدوية وتحدث نجل الطبيب بأسلوب غير لائق مع الصيدلي وعندما أبلغه الصيدلي بأن هذا الأسلوب لا يليق فى التعامل استدعى الطبيب بلطجية اقتحموا الصيدلية واعتدوا بالضرب والسب والقذف على العاملين بالصيدلية.
وأشار بدوي، أنه تم توجيه المستشار القانونى للنقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرير محضر شرطة بواقعة التعدي واحالةً الشكوى إلى نقابة الأطباء لاتخاذ ما يلزم تأديبيا فى حق الطبيب.
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