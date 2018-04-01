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فوز مركز شباب شطورة ببطولة دورى مراكز الشباب بسوهاج "صور"

الأحد، 01 أبريل 2018 07:14 م
فوز مركز شباب شطورة ببطولة دورى مراكز الشباب بسوهاج "صور" مركز شباب شطوره يفوز ببطولة دوري مراكز الشباب بسوهاج





سوهاج محمود مقبول
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حصل مركز شباب شطورة بسوهاج على بطولة دورى مراكز الشباب بسوهاج عقب تغلبه على مركز شباب أولاد يحيى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم بمركز شباب حى راشد بمدينة سوهاج.

أحرز هدفى اللقاء كرم مكرونة فى الدقيقة 30 من الشوط الأول والسيد بخيت فى الدقيقة 40 من الشوط الثانى.

وقال كمال أبو ضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن فريق مركز شباب مركز شباب الصوامعة شرق حصل على المركز الثالث بعد فوزه على فريق مركز شباب بناويط المراغة فى المباراة التى أقيمت يوم الخميس الماضى على ملعب مركز شباب مدينة سوهاج (الساحة الشعبية)، وإن الهدف من إقامة الدورى هو الكشف على المواهب الموجودة بقرى ومدن المحافظة.

وكشف الدكتور محمد فريد، وكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، عن إقامة الدورى برعاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ الإقليم، وبمشاركة 16 فريقا من مختلف قرى ومدن المحافظة.

 

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