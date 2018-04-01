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عمليات ديالى بالعراق: الوضع الأمنى فى "حوض الندا" تحت السيطرة

الأحد، 01 أبريل 2018 09:09 ص
عمليات ديالى بالعراق: الوضع الأمنى فى "حوض الندا" تحت السيطرة القوات العراقية - أرشيفية





أ ش أ
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أكد قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم الأحد، أن الوضع الأمنى فى "حوض الندا" شرق المحافظة تحت السيطرة، مشيرا إلى أن نشاط "داعش" محدود للغاية .

وقال العزاوى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - إن "الوضع الأمنى فى حوض الندا (الواقع على بعد 55 كم شرق ب‍عقوبة) تحت السيطرة والأجهزة الأمنية تقوم بدورها فى حماية المدنيين فى منطقة مترامية وذات تضاريس معقدة"، وأضاف أن "نشاط خلايا داعش فى حوض الندا محدود للغاية ويقتصر على إطلاق النار عن بعد على نقاط المرابطة الأمنية، ومن ثم الهروب"، لافتا إلى أن التنظيم الإرهابى لا يمكنه المواجهة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية حققت مؤخرا نجاحات فى تعقب خلايا داعش فى حوض الندا، معتبرا أن تعاون الأهالى أسهم فى تحقيق أهداف هامة فى إنهاء خلايا داعش، يذكر أن حوض الندا شهد فى الأشهر الأخيرة أعمال عنف أدت بعضها إلى وقوع إصابات فى صفوف المدنيين والقوى الأمنية.


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