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طيران التحالف العربى يكبد الحوثيين خسائر فادحة بمحافظة حجة

الأحد، 01 أبريل 2018 07:52 م
طيران التحالف العربى يكبد الحوثيين خسائر فادحة بمحافظة حجة المتحدث باسم التحالف العربى العقيد الركن تركى





عدن (أ ش أ)
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كثفت مقاتلات التحالف العربى، اليوم الأحد، ضرباتها الجوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثيين الانقلابية فى محافظة حجة شمالى غرب البلاد بالتزامن مع استمرار المعارك الميدانية.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن غارات جوية استهدفت فجر اليوم مواقع وتجمعات للحوثيين فى مزارع الجر وساحل بحيص بمديرية عبس.

وشنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة بمديرية حرض استهدفت مواقع وتجمعات فى وادى بن عبدالله ، وقرب الجمرك القديم، أدت إلى تدمير طقمين وسقوط قتلى وجرحى من المليشيا ، كما قصفت مواقع متفرقة بأطراف مديرية ميدي المجاورة.

وفي الإطار الميدانى ، استهدفت مدفعية الجيش اليمنى بكثافة مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية فى منطقة بحيص وبالقرب مخن مزارع الجر، وعدة مواقع مجاورة والذى تزامن مع القصف المدفعى فى منطقتى بنى الحداد، والمزرق، فى مديرية حرض.

 


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