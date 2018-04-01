ضبط 1000 كيلو من اللحوم المنتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة







البحيرة - ناصر جودة وجمال أبو الفضل

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكثفة على محلات الجزارة والمطاعم، ومنافذ بيع اللحوم المجمدة والدواجن والأسماك، بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى.

وأسفرت تلك الحملات التى نفذتها لجنة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالبحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين بمركز ومدينة أبو حمص، عن ضبط كمية من الأسماك المجمدة الفاسدة من نوع هورس ماكريل.

كما تم ضبط 860 كيلو من اللحوم البقرى منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط أحد محلات الجزارة بمركز كوم حمادة، وبحوزته 150 كيلو لحوم غير صالحة، و10 كيلو من الكبدة المجمدة متغيرة الخواص، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة.