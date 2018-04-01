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صور.. مدير أمن الغربية يتفقد كمين دفره

الأحد، 01 أبريل 2018 06:06 م
صور.. مدير أمن الغربية يتفقد كمين دفره جانب من جولة مدير أمن الغربية





الغربية محمد طارق
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تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، نقاط التفتيش بكمين دفره الحدودى، للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى ظروف طارئة، وذلك فى إطار جهود المديرية لضبط الحركة المرورية على الطرق وإعادة الانضباط للشارع وردع المخالفين لقوانين المرور.

ووجه مدير أمن الغربية، الضباط والأفراد المتواجدين بالكمين بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أية اعتداءات.

وشدد حسونة على ضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ومتابعة كاميرات المراقبة على مبنى الكمين، وعمل الحرم الأمن ومنع وقوف السيارات بجوار الكمين، إضافة إلى توسيع دائرة الاشتباه وتفتيش السيارات المترددة على الكمين، وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب المصرى فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.

 

مدير أمن الغربية يتفقد كمين دفره الحدودي
مدير أمن الغربية يتفقد كمين دفره الحدودي

 

مدير أمن الغربيه يتفقد كمين دفره الحدودي
مدير أمن الغربيه يتفقد كمين دفره الحدودي

 

مدير أمن الغربية يتفقد كمين دفره
مدير أمن الغربية يتفقد كمين دفره
 

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