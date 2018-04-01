صور.. مدارس ومعاهد أزهرية تستجيب لمبادرة النظافة فى أسوان







أسوان - عبد الله صلاح

استجابت مجموعة من مدارس محافظة أسوان، لدعوة المحافظ لحملة "تنظيف وتجميل من بيتك للشارع"، وشهد اليوم الأحد امتداد الحملة إلى داخل المدارس وحولها فى الشوارع المحيطة بها، حيث شارك طلاب وطالبات العديد من المدارس والمعاهد الأزهرية، بالإضافة لطلاب وطالبات المعهد العالى للخدمة الاجتماعية.

وفى تعليقه على استجابة أهالى أسوان للحملة، أكد اللواء مجدى حجازى أن التفاعل والاستجابة السريعة والكبيرة للحملة من الشارع الأسوانى بداية من المنازل وإلى الشوارع الداخلية ثم الشوارع الرئيسية لتمتد بعد ذلك إلى المدارس والمعاهد يعطى دلالة واضحة على تمتع أهالى المحافظة بالتحضر والرقى الإنسانى وحرصه على إظهار بلده فى أبهى صورة سواء فى القرى أو المدن.

وأشار مجدى حجازى، إلى أن المشاركة الإيجابية من المواطنين والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والهيئات الحكومية يعكس أننا كتلة واحدة صلبة فى مواجهة جميع التحديات وهو الذى ظهر جالياً فى المشهد الحضارى أمام لجان الإنتخابات الرئاسية من أقبال جماهيرى بجميع أنحاء المحافظة.

وأعلن المحافظ عن أنه استمراراً لنجاح جهود هذه الحملة سيتم الإعلان عن مبادرة جديدة ومبتكرة بداية الأسبوع القادم.























































