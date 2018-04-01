صور.. محافظ كفرالشيخ يستقبل وزير البيئة لبحث منظومة إدارة المخلفات







كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، منذ قليل، بديوان عام المحافظة، لمناقشة المخطط الرئيسى لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة الى مناقشة عدد من الملفات البيئية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز المخلفات الصلبة بالوزارة، والمحاسب محمد أبو غنيمة وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد اسماعيل مساعد الوزير لبرنامج المخلفات، المهندس احمد خليل مدير مشروع المخلفات.