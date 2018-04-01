صور.. محافظ كفرالشيخ يستقبل وزير البيئة لبحث منظومة إدارة المخلفات

صور.. محافظ كفرالشيخ يستقبل وزير البيئة لبحث منظومة إدارة المخلفاتالأحد، 01 أبريل 2018 11:22 ص
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير البيئة
كفر الشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق
استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، منذ قليل، بديوان عام المحافظة، لمناقشة المخطط الرئيسى لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة الى مناقشة عدد من الملفات البيئية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز المخلفات الصلبة بالوزارة، والمحاسب محمد أبو غنيمة وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد اسماعيل مساعد الوزير لبرنامج المخلفات، المهندس احمد خليل مدير مشروع المخلفات.
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير البيئة
وزير البيئة بمحافظة كفر الشيخ
حديث جانبي بين المحافظ ووزير البيئة
إضافة تعليق
محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"
نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة