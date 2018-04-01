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صور.. محافظ المنيا يشهد نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم

الأحد، 01 أبريل 2018 05:27 م
صور.. محافظ المنيا يشهد نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم محافظ المنيا يشهد نهائى دورى مراكز الشباب





المنيا - حسن عبد الغفار
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شهد عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، فعاليات المباراة النهائية من النسخة الخامسة من دورى مراكز الشباب لكرة القدم بين فريقى مركز شباب مطاى ومركز شباب بنى مزار، والتى نظمتها مديرية الشباب والرياضة على ملعب نادى المنيا الرياضى بالمنيا الجديدة.
 
حضر الفعاليات الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد من نواب البرلمان، حيث حصد مركز شباب مطاى المركز الأول فى التصفيات النهائية ليصعد بذلك الفريقان الحاصلان على المركز الأول والثانى للمشاركة فى بطولة الجمهورية.
 
طالب المحافظ الفرق الفائزة بالأداء الجيد ورفع اسم المحافظة، وأكد على ضرورة الاهتمام باللاعبين وتوفير كل ما يلزم لهم لإعدادهم بالشكل اللائق والمناسـب لتحقيـق المزيد من الإنجازات، وأعلن عن دعمه ورعايته لجميع الألعاب وليس كرة القدم فقط، لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات فى كل الألعاب.
 
وفى ختام الفعاليات سلم المحافظ الفرق الفائزة ميداليات البطولة موجهًا اللاعبين بالاستمرار فى تحقيق الفوز فى المباريات القادمة وضرورة الالتزام والانضباط واللعب بروح قتالية وعزيمة إلى جانب روح الفريق لتحقيق الهدف المرجو لإسعاد أهالى المنيا.
 
محافظ المنيا يشهد نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم (1)
 

محافظ المنيا يشهد نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم (2)
 

محافظ المنيا يشهد نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم (3)
 

محافظ المنيا يشهد نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم (4)
 

 


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