صور.. محافظ الغربية يفتتح 20 منزلا بقرية نشيل بعد إعادة تأهيلهم

صور.. محافظ الغربية يفتتح 20 منزلا بقرية نشيل بعد إعادة تأهيلهمالأحد، 01 أبريل 2018 03:30 م
محافظ الغربية يفتتح 20 منزل بقرية نشيل
الغربيه محمد طارق
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افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية 20 منزلا بقرية نشيل مركز قطور بعد أن قامت جمعية الأورمان بإعادة تأهيلهم بالكامل بتكلفة 40 ألف جنيه للمنزل الواحد، وذلك ضمن البروتوكول الثانى لتطوير القرى الأكثر احتياجا بـ26 قرية بمحافظة الغربية من إجمالى 106 قرى على مستوى الجمهورية.
وتعد قرية نشيل هى القرية السادسة بمحافظة الغربية التى تم الانتهاء من تطوير المنازل بها، والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل قرية منشية سليمان بزفتى بمركز كفر الزيات وقرية كفر الجندى وقرية سنباط وقرية سنبو بمركز زفتى وقرية محلة مسير مركز قطور.
وخلال الافتتاح قدم محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على هذا العمل الخير الذى يعود بالنفع على المواطنين البسطاء.
وفى لفتة إنسانية من محافظ الغربية خلال الافتتاح وجه المحافظ مسئول التضامن الاحتماعى بمركز قطور بفحص عدد من الحالات الإنسانية وتقديم المساعدات اللازمة لهم على وجه السرعة.
وعقب الافتتاح تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية السجل المدنى بقرية نشيل ومقر جمعية تنمية المجتمع بالقرية للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين على أحسن وجه.
ورافق المحافظ اللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والنائب حمادة القسط والنائب خالد مصباح أعضاء مجلس النواب والمهندس اشرف فرج الله رئيس مركز ومدينة قطور والعقيد عصام احمد مدير فرع الأورمان بالغربية.
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