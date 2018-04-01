صور.. كنائس كفر الشيخ تؤدى قداس أحد الشعانين

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس القمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى، اليوم الأحد، صلاة قداس أحد الشعانين داخل كنيسة مارجرجس بدسوق، وترأس القمص بسطوروس نظمى والقس أيوب صلاة قداس أحد الشعانين داخل كنيسة مار جرجس بمدينة كفر الشيخ، وترأسه بكنيسة مارمينا القمص ياكوبوس أسعد والقس أسطفانوس مجدى، وترأسه بكنيسة السيدة العذراء بسخا القمص متياس موريس، والقمص تيموثاوس، بحضور الآلاف من الأقباط وأبناء الكنائس للاحتفال بالعيد، داخل الكنيسة.

وبدأت الصلوات فى صباح وسط إقبالا كبيرا من الإخوة الأقباط الذين حرصوا على حضور الصلوات منذ بدايتها، بينما توافد عدد كبير منهم على الكنائس تباعا، وحضور الشمامسة والأباء كهنة الكنيسة والقساوسة، كما انتشر بائعو الزعف بمحيط الكنيسة، وحرص الإخوة الأقباط على شرائه.

فى ذات السياق، يشهد محيط كنيسة مارجرجس وجميع كنائس المحافظة تشديدات أمنية مكثفة لتأمين القداس، وتم غلق جميع الشوارع المؤدية إليهم، ووضع الحواجز الحديدية، وانتشار قوات شرطة سرية والمجندين، كما تم وضع بوابات إلكترونية أمام بوابات الكنيسة للكشف عن الأجسام المعدنية، فضلا عن فحص هوية المترددين، وتخصيص سيدات من الكنيسة لفحص السيدات ومتعلقاتهن قبل الدخول، ويتابع التأمينات اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى .