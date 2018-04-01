video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. كنائس كفر الشيخ تؤدى قداس أحد الشعانين

الأحد، 01 أبريل 2018 12:08 م
صور.. كنائس كفر الشيخ تؤدى قداس أحد الشعانين كنائس كفر الشيخ تؤدى قداس أحد الشعانين





كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

ترأس القمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى، اليوم الأحد، صلاة قداس أحد الشعانين داخل كنيسة مارجرجس بدسوق، وترأس القمص بسطوروس نظمى والقس أيوب صلاة قداس أحد الشعانين داخل كنيسة مار جرجس بمدينة كفر الشيخ، وترأسه بكنيسة مارمينا القمص ياكوبوس أسعد والقس أسطفانوس مجدى، وترأسه بكنيسة السيدة العذراء بسخا القمص متياس موريس، والقمص تيموثاوس، بحضور الآلاف من الأقباط وأبناء الكنائس للاحتفال بالعيد، داخل الكنيسة.

 

وبدأت الصلوات فى صباح وسط إقبالا كبيرا من الإخوة الأقباط الذين حرصوا على حضور الصلوات منذ بدايتها، بينما توافد عدد كبير منهم على الكنائس تباعا، وحضور الشمامسة والأباء كهنة الكنيسة والقساوسة، كما انتشر بائعو الزعف بمحيط الكنيسة، وحرص الإخوة الأقباط على شرائه.

 

فى ذات السياق، يشهد محيط كنيسة مارجرجس وجميع كنائس المحافظة تشديدات أمنية مكثفة لتأمين القداس، وتم غلق جميع الشوارع المؤدية إليهم، ووضع الحواجز الحديدية، وانتشار قوات شرطة سرية والمجندين، كما تم وضع بوابات إلكترونية أمام بوابات الكنيسة للكشف عن الأجسام المعدنية، فضلا عن فحص هوية المترددين، وتخصيص سيدات من الكنيسة لفحص السيدات ومتعلقاتهن قبل الدخول، ويتابع التأمينات اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى .

اثناء الصلاة
اثناء الصلاة

 

استمرار الصلاة
استمرار الصلاة

 

الاحتفال بأحد السعف
الاحتفال بأحد السعف

 

التواجد بالكنيسة اثناء صلاة القداس
التواجد بالكنيسة اثناء صلاة القداس

 

الصلاة بالكنيسة
الصلاة بالكنيسة

 

الفرحة بالكنيسة
الفرحة بالكنيسة

 

تواجد كبير بالكنيسة
تواجد كبير بالكنيسة

 

جانب من التواجد بكنيسه مار جرجس
جانب من التواجد بكنيسه مار جرجس

 

جانب من التواجد داخل الكنيسة
جانب من التواجد داخل الكنيسة

 

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

 

صلاة القداس بكنيسة مارمينا بكفر الشيخ
صلاة القداس بكنيسة مارمينا بكفر الشيخ

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قداس أحد السعف بكنائس مصر

صور.. تكثيف أمنى وإغلاق محيط كنائس بورسعيد تزامناً مع أحد السعف

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظة كفر الشيخ

احد السعف

كنيسه




لا تفوتك
غادة والى بـ"ON E": ارتفاع المعاشات من 44 لـ155 مليار جنيه سنويًا

غادة والى بـ"ON E": ارتفاع المعاشات من 44 لـ155 مليار جنيه سنويًا

الهيئة الوطنية تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية فى تمام السادسة مساء الاثنين

الهيئة الوطنية تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية فى تمام السادسة مساء الاثنين

محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"

محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"

نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين

نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين

فيديو.. مسيرات غاضبة للأحواز بإيران احتجاجا على محاولات طمس هوية الإقليم

فيديو.. مسيرات غاضبة للأحواز بإيران احتجاجا على محاولات طمس هوية الإقليم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة