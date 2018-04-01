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صور.. تعليم رقصة الدبكة اللبنانية لأطفال أوبرا دمنهور بالمهرجان الدولى للفلكلور

الأحد، 01 أبريل 2018 02:19 ص
صور.. تعليم رقصة الدبكة اللبنانية لأطفال أوبرا دمنهور بالمهرجان الدولى للفلكلور تعليم رقصة الدبكة اللبنانية لأطفال أوبرا دمنهور





البحيرة - ناصر جودة - جمال أبو الفضل
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استضافت دار أوبرا دمنهور ورشة عمل فنية للفنان اللبنانى جابى شيبا ضمن فعاليات مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور فى دورته السادسة.

 

وقدم جابى شيبا مع فرقته تعريفًا لأهم الرقصات الشعبية والفنون التراثية التى تستلهم التراث الإنسانى بمختلف أنواعه وعلى أنغام فيروز والرحبانية، عرف شيبا الشباب على أهم الرقصات الشعبية العربية ومنها رقصة الدبكة اللبنانية الشهيرة، كما قام الفنان اللبنانى بعمل ورشة مشتركة بين فرقته الفنية وفرقة رضا للفنون الشعبية.

 

شارك فى الورشة الفنية أطفال مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور، وكذلك عدد من الشباب المهتم بالفن الشعبى.

 

يشار إلى أن مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور يشارك فيه 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية، هى مصر ونيجيريا وإندونيسيا وفيتنام والصين وسيريلانكا والبرازيل ولبنان والأردن وتونس.

 

 

1-ورشه-عمل-لفرقة-جابى-شيبا
 ورشه-عمل-لفرقة-جابى-شيبا

 

2-ورشة-عمل-لجابى-شيبا-لاطفال-اوبرا-دمنهور
 ورشة-عمل-لجابى-شيبا-لاطفال-اوبرا-دمنهور

 

3-جانب-من-ورشة-العمل-لجابى-شيبا
 جانب-من-ورشة-العمل-لجابى-شيبا

 

5-جابى-شيبا-مع-اطفال-اوبرا-دمنهور
 جابى-شيبا-مع-اطفال-اوبرا-دمنهور

 

6-تدريب-عملى-لفرقة-شيبا-بدمنهور
 تدريب-عملى-لفرقة-شيبا-بدمنهور

 

8-تدريب-اطفال-اوبرا-دمنهور-على-الفنون-الشعبية
 تدريب-اطفال-اوبرا-دمنهور-على-الفنون-الشعبية

 


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