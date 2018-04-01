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الأحد، 01 أبريل 2018 07:03 م
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صور.. المسيحيون الكاثوليك يحتفلون بعيد الفصح فى كنيسة القيامة بالقدس

الأحد، 01 أبريل 2018 05:20 م
صور.. المسيحيون الكاثوليك يحتفلون بعيد الفصح فى كنيسة القيامة بالقدس احتفالات عيد الفصح بكنيسة القيامة





أ ف ب
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تدفق مئات المسيحيين الكاثوليك، اليوم الأحد، إلى القدس القديمة للاحتفال بعيد الفصح فى كنيسة القيامة، وتحيى الطوائف المسيحية التى تعتمد التقويم الغربى الاحد عيد الفصح، فيما يحييه المسيحيون الذين يعتمدون التقويم الشرقى فى 8 أبريل.

من جهتهم، احتفل المسيحيون الأرثوذكس، بأحد الشعانين وأقاموا قداسا فى الكنيسة التى تقع فى القدس القديمة حاملين سعف النخل، وسجد عدد من المصلين أمام القبر حيث يعتقد أن السيد المسيح دفن بالقرب من الأبواب الخشبية العالية عند مدخل الكنيسة.

احتفالات عيد الفصح فى كنيسة القيامة بالقدس
احتفالات عيد الفصح فى كنيسة القيامة بالقدس

 

وترأس رئيس أساقفة الكاثوليك بيارباتيستا بيتسابالا، صباح الأحد، القداس فى الكنيسة، وأشار فى عظته الى النزاعات التى يشهدها الشرق الأوسط، قائلا "الموت يطبع عصرنا"، وأضاف "الفصح هو القدرة على العودة الى الوراء والنظر الى تاريخنا فى ضوء الوعد بالحياة الذى نشهده اليوم"، مضيفًا "نعم، اليوم، فى الفصح، نعلن حياة لا يقوى عليها الموت"، والجمعة، أحيا مسيحيون كاثوليك رتبة درب الصليب التى تتضمن المحطات التى مر بها المسيح من الحكم عليه إلى صلبه.

رئيس أساقفة الكاثوليك يترأس القداس بكنيسة القيامة
رئيس أساقفة الكاثوليك يترأس القداس بكنيسة القيامة

 

وأعيد افتتاح قبر المسيح أمام الزوار فى مارس من العام الماضى بعد أعمال ترميم للضريح الذى بنى فى القرن التاسع عشر وبلغت تكاليف ترميمه 3.7 ملايين دولار، وقام خبراء يونانيون بترميم القبر الذى تقرر إثر نشوب حريق فى المكان، ليكشفوا لونه الأصلى الأصفر المائل إلى الأحمر، وتقع الكنيسة فى الشطر الشرقى من القدس الذى تحتله إسرائيل منذ عام 1967.

أقباط فلسطين يحتفلون بعيد الفصح فى كنيسة القيامة
أقباط فلسطين يحتفلون بعيد الفصح فى كنيسة القيامة

 

صلوات عيد الفصح فى كنيسة القيامة
صلوات عيد الفصح فى كنيسة القيامة

 

تراتيل صلوات عيد الفصح فى كنيسة القيامة
تراتيل صلوات عيد الفصح فى كنيسة القيامة

 

احتفالات أقباط فلسطين بعيد الفصح فى كنيسة القيامة
احتفالات أقباط فلسطين بعيد الفصح فى كنيسة القيامة

 


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