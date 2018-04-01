صور.. الأنبا باخوميوس يترأس قداس أحد الشعانين بمطرانية البحيرة







البحيرة جمال أبو الفضل _ ناصر جودة

ترأس اليوم، الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى والثلاث مقارات القديسين بالبحيرة، قداس أحد الشعانين بمطرانية القديس اثناسيوس الرسولى فى البحيرة.

يذكر إنه يقام فى جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر صلوات وقداسات احتفالا ب " أحد الشعانين" وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة المجيد، ويسمى الأسبوع الذى يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يسمى أيضا بأحد السعف أو الزيتونة، لأن أهالى القدس استقبلوا "السيد المسيح" بالسعف والزيتون المزين وفارشين ثيابهم وأغصان الأشجار والنخيل تحته، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم، وترمز أغصان النخيل أو السعف إلى النصر.