صور اضبط مخالفة.. أعمال حفر تهدد المارة أمام مستشفى الداخلة العام







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

رصدت عدسة "اليوم السابع"، أحد مظاهر الإهمال المتكررة فى مدينة موط التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، والذى يتمثل فى وجود أعمال حفر فى أحد شوارع المدينة بالقرب من مستشفى الداخلة العام وذلك بعد الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح خط مياه شرب تعرض للانفجار منذ فترة وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة لم يتم ردم الحفرة العميقة مرة أخرى أو وضع علامات تحذيرية فى محيطها ما يهدد حياة المارة.

وأبدى عدد من سكان المنطقة استيائهم الشديد من تكرار تلك الظاهرة فى عدة مواقع بالمدينة وخاصة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة سواء فى قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحى وبعدها يتم إهمال أعمال الحفر وتظل مكشوفة لفترة طويلة وتتحول إلى بؤرة لتجمع القمامة، حيث يقول أحمد حسن أحد مواطنى المدينة أنه فوجىء بوجود تلك الحفرة العميقة ولولا حذره لسقط فيها، وذلك لعدم وجود أى حواجز تحول دون السقوط فى الحفرة، وكذلك نظرا لضعف الإنارة ليلا مما يجعلها نقطة تهديد للمواطنين وقائدى السيارات فى هذه المنطقة التى تشهد ازدحاما مروريا على مدار اليوم.