صغار صناع الأثاث بدمياط يطالبون بتخفيض سعر لوح الأبلكاش (صور)







دمياط - معتز الشربينى

طالب العشرات من صغار صناع الأثاث بدمياط، مستوردى وتجار الأبلكاش بتخفيض سعره الذى تجاوز الـ 110 جنيهات للوح الواحد.

وكان الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، قد عقد اتفاقا مع التجار والمستوردين بحضور محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على تخفيض سعر اللوح إلى 95 جنيه فقط، وهو ما لم يلتزم به البعض، فيما أصر البعض الآخر على بيع 50 لوح فقط لكل تاجر بالبطاقة القومية بالسعر المتفق عليه مع المحافظ، وكان صناع الأثاث قد أبدوا استياءهم من ارتفاع أسعار الخامات ومنها الأبلكاش بالرغم من ثبات سعر الدولار إلا أن بعض المستوردين يرفعون السعر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه تجار الابلكاش، بأنهم اضطروا إلى هذه الزيادة بعد قيام المصانع المنتجة للأبلكاش فى روسيا بزيادة أسعاره وأصبح المستوردين أمام موقف الاختيار بين رفع السعر أو التوقف عن الاستيراد.











