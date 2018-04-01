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"صحة الدقهلية" تعلن عن بدء المسح الشامل للكشف عن فيروس سى فى 15 وحدة

الأحد، 01 أبريل 2018 11:32 ص
"صحة الدقهلية" تعلن عن بدء المسح الشامل للكشف عن فيروس سى فى 15 وحدة قوافل طبيه-ارشيفية





الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور سعد مكى - وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء المسح الشامل للكشف عن فيروس سى، اليوم الأحد ، فى 15 وحدة طب أسرة على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيسى عبد الفتاح السيسى بإعلان مصر خالية من فيروس سى فى 2020 ، وبناء على تعليمات الدكتور احمد عماد وزير الصحة.

 

وأشار وكيل وزارة الدقهلية إلى ان القرى التى يبدأ فيه العمل هى منية سندوب بمركز المنصورة - الستامونى ببلقاس - ميت دمسيس بأجا - الجزاير بجمصة - العصافرة بالمطرية - ميت النحال بدكرنس - العزيزة بالمنزلة - ميت غريطة بالسنبلاوين - صدقا بتمى الأمديد - عزب الجمالية بالجمالية -الأحمدية بشربين - محلة دمنة - درين بنبروه - دميرة بطلخا - صهرجت الكبرى بميت غمر.

 

جدير بالذكر أن هذه الوحدات ضمن المرحلة الأولى فقط بالإضافة إلى الكشف عن ثلاث أمراض اخرى هى " الضغط - السكر - السمنة "، يستفيد من المبادرة المواطنين من سن 18 سنة و حتى 60 سنة ، حيث إن المستهدف بالفحص بالدقهلية هو 3800000 مواطن، كما أن الفحص يتم مجانا، فقط على الشخص التوجه لأى مركز طب أسرة مع صورة بطاقة الرقم القومى وسيتم عمل جميع الفحصوصات بالمجان.

 


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