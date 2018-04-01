صحة الإسكندرية تضبط 800 كيلو فسيخ غير صالحة للاستهلاك قبل شم النسيم







الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حملات رقابية على محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة، استعدادا لاحتفالات شم النسيم، وتم ضبط مخزن بداخل أحد محال بيع الفسيخ بالعجمى غرب الإسكندرية وعند فتح المخزن.

وجد عدد 16 برميل يزن كل منهم 50 كجم سمك بورى مملح بوزن إجمالى 800 كيلوجرام، وتبين أن البراميل يخرج منها كمية ديدان كثيرة، وتم أخذ عينة من عدة براميل وضبط تلك الكمية بموجب محضر ضبط رقم 4/2018 بنفس التاريخ وإرسال العينة للمعامل الرئيسية التابعة للمديرية وتم إعلان نتيجة العينات.

وأشار بيان صادر من مديرية الصحة اليوم أنه تبين بعد التحليل للعينات أن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى طبقا للقانون 66/10 وغير مطابقة للمواصفة لاحتوائها على بكتريا المكورات العنقودية الذهبية 10000 خلية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود حشرات (ديدان حية) على سطح العينة.

تم تحرير محضر رقم ١٥٩، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب الشأن وإعدام الكمية.