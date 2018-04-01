صحة الإسكندرية: اكتشاف إصابة 857 شخصا بفيروس سى وتخصيص 4 نقاط للكشف عليهم

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية اكتشاف إصابة 857 مريضا بالالتهاب الوبائي فيروس C "سي" منذ بدء قوافل المسح الشامل لاكتشاف وعلاج حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على الإصابة بالفيروس بين المصريين بنهاية عام 2020.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلي وكيل وزارة الصحة والسكان فى الإسكندرية فى بيان صادر اليوم الأحد، إنه تم إجراء التحاليل الطبية على 16112 مواطنا، وتم صرف العلاج لـ 263 مريضا، وتحويل 305 حالات لمركز العلاج.

وأشارت إلى أن اجمالي المستهدف توقيع الكشف الطب عليه خلال المبادرة التى تتم بـ 4 نقاط تمركز فوق سن 18 يبلغ 534 ألف و938 شخصا، ويستهدف 245 ألف و87 شخصا فى منطقة المنتزه، و76 ألف و749 شخصا فى وسط، و116ألف و716 شخصا فى العجمي، و87 ألف و386 فى العامرية.