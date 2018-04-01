شاهد إبداع فتيات الأزهر بأسوان فى إنتاج مشغولات يدوية من خامات البيئة







أسوان – صلاح المسن

من خامات البيئة استطاعت فتيات المعاهد الأزهرية بأسوان من صنع مشغولات يدوية، مستوحاة من الطبيعة وبأقل الإمكانيات.

وتضمن معرض التربية الفنية والاقتصاد المنزلى المقام بمجمع معاهد فتيات دراو اﻹعدادى والنموذجى والثانوى بمركز دراو بمحافظة أسوان، إنتاج ثرى ومتنوع لأنامل الطالبات، مما جذب إليه الأنظار، حيث افتتح المعرض لفيف من قيادات المنطقة الأزهرية بأسوان، وكشف المعرض عن إظهار إبداع ومواهب قوية ومبشرة لدى الطالبات.

وقدمت الطالبات بورتريهات وأعمال فنية من خامات الطبيعة ومستوحاة من البيئة والتراث الأسوانى القديم ، فضلا عن كون هذه الأعمال مفيدة ومبتكرة لتزيين المنزل، وأثنى رواد المعرض على هذا العمل الرائع والمجهود العظيم لجميع معلمى ومعلمات وطالبات المعهدين على هذا المعرض الجميل.

قال محمد زين، من رواد المعرض، إن المعروضات غاية فى الروعة والابتكار، معربا عن أمنياته أن يتم رعاية الطالبات الموهوبات فنيا وتنمية هذه القدرات وتنمية الحس الفنى والتذوق، مقدما شكره لأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، ومنظمى المعرض ومسئولى ومشرفى المعرض.

ويضيف حمادة حسن، من رواد المعرض : " من الأفضل إنشاء معرض دائم لطلاب وطالبات الأزهر لإبراز مواهب أبنائنا وبناتنا وإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة هذه اللوحات والتابلوهات، على سبيل المثال بمدينة أسوان أو تخصيص جناح بمختلف المعارض التى تجرى سواء بفرع ثقافة أسوان أو غيرها فضلا عن رعاية الموهوبين والموهوبات من طلاب وطالبات الأزهر الشريف".

وترى منى، صانعة أشغال يدوية، أنه لابد من وجود بروتوكول تعاون مع كليات التربية الفنية والنوعية والاقتصاد المنزلى لتبادل الخبرات ولتوفير ورش عمل للتدريب الحرفى للفتيات المبدعات على الأعمال والأشغال اليدوية مثل أعمال الأركيت والخشب والمكرميات والسلال المصنوعة من الخوص كذلك لتدريبهن على أعمال الخرز ، والمفروشات والرسم على الزجاج، خاصة أن هذه المهارات اليدوية لها جانب اقتصادى هام وتخلق فرص للفتيات وتمكنهن من معاونة الأسرة.



معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان



معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان



معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان



معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان



معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان