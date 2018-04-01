video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 09:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد إبداع فتيات الأزهر بأسوان فى إنتاج مشغولات يدوية من خامات البيئة

الأحد، 01 أبريل 2018 08:27 ص
شاهد إبداع فتيات الأزهر بأسوان فى إنتاج مشغولات يدوية من خامات البيئة مشغولات من خامات البيئة ومستوحاة من التراث





أسوان – صلاح المسن
إضافة تعليق

من خامات البيئة استطاعت فتيات المعاهد الأزهرية بأسوان من صنع مشغولات يدوية، مستوحاة من الطبيعة وبأقل الإمكانيات.

وتضمن معرض التربية الفنية والاقتصاد المنزلى المقام بمجمع معاهد فتيات دراو اﻹعدادى والنموذجى والثانوى بمركز دراو بمحافظة أسوان، إنتاج ثرى ومتنوع لأنامل الطالبات، مما جذب إليه الأنظار، حيث افتتح المعرض لفيف من قيادات المنطقة الأزهرية بأسوان، وكشف المعرض عن إظهار إبداع ومواهب قوية ومبشرة لدى الطالبات.

وقدمت الطالبات بورتريهات وأعمال فنية من خامات الطبيعة ومستوحاة من البيئة والتراث الأسوانى القديم ، فضلا عن كون هذه الأعمال مفيدة ومبتكرة لتزيين المنزل، وأثنى رواد المعرض على هذا العمل الرائع والمجهود العظيم لجميع معلمى ومعلمات وطالبات المعهدين على هذا المعرض الجميل.

قال محمد زين، من رواد المعرض، إن المعروضات غاية فى الروعة والابتكار، معربا عن أمنياته أن يتم رعاية الطالبات الموهوبات فنيا وتنمية هذه القدرات وتنمية الحس الفنى والتذوق، مقدما شكره لأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، ومنظمى المعرض ومسئولى ومشرفى المعرض.

ويضيف حمادة حسن، من رواد المعرض : " من الأفضل إنشاء معرض دائم لطلاب وطالبات الأزهر لإبراز مواهب أبنائنا وبناتنا وإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة هذه اللوحات والتابلوهات، على سبيل المثال بمدينة أسوان أو تخصيص جناح بمختلف المعارض التى تجرى سواء بفرع ثقافة أسوان أو غيرها فضلا عن رعاية الموهوبين والموهوبات من طلاب وطالبات الأزهر الشريف".

وترى منى، صانعة أشغال يدوية، أنه لابد من وجود بروتوكول تعاون مع كليات التربية الفنية والنوعية والاقتصاد المنزلى لتبادل الخبرات ولتوفير ورش عمل للتدريب الحرفى للفتيات المبدعات على الأعمال والأشغال اليدوية مثل أعمال الأركيت والخشب والمكرميات والسلال المصنوعة من الخوص كذلك لتدريبهن على أعمال الخرز ، والمفروشات والرسم على الزجاج، خاصة أن هذه المهارات اليدوية لها جانب اقتصادى هام وتخلق فرص للفتيات وتمكنهن من معاونة الأسرة.

 

 

معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان (1)
معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان

 

معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان (2)
معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان

 

معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان (3)
معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان

 

معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان (4)
معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان

 

معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان (5)
معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان

 

معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان (6)
معرض للمشغولات اليدوية من خامات البيئة بأنامل فتيات الأزهر بأسوان

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أول مهرجان "نسائى" للمشغولات اليدوية والبيئية بأسوان

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

دراو

مشغولات يدويه

طلاب الازهر




لا تفوتك
غادة والى بـ"ON E": ارتفاع المعاشات من 44 لـ155 مليار جنيه سنويًا

غادة والى بـ"ON E": ارتفاع المعاشات من 44 لـ155 مليار جنيه سنويًا

الهيئة الوطنية تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية فى تمام السادسة مساء الاثنين

الهيئة الوطنية تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية فى تمام السادسة مساء الاثنين

محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"

محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"

نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين

نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين

فيديو.. مسيرات غاضبة للأحواز بإيران احتجاجا على محاولات طمس هوية الإقليم

فيديو.. مسيرات غاضبة للأحواز بإيران احتجاجا على محاولات طمس هوية الإقليم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة