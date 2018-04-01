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الأحد، 01 أبريل 2018 12:03 م
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سوريا: مجموعة من مسلحى المعارضة يغادرون آخر معاقلهم فى الغوطة الشرقية

الأحد، 01 أبريل 2018 11:03 ص
سوريا: مجموعة من مسلحى المعارضة يغادرون آخر معاقلهم فى الغوطة الشرقية خروج مسلحى المعارضة من الغوطه





رويترز
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قال وسائل إعلام سورية حكومية إن مجموعة من مسلحى المعارضة بدأوا، اليوم، الأحد مغادرة آخر معقل لهم فى الغوطة الشرقية متوجهين إلى إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة فى شمال غرب البلاد.

وهذا أول انسحاب مسلحى فيلق الرحمن من مدينة دوما المحاصرة حيث لا تزال جماعة جيش الإسلام تتفاوض على اتفاق مع روسيا بشأن شروط الاستسلام التى تمنحهم خيار مغادرة الجيب أو إبرام اتفاق سلام مع السلطات السورية.

وتوصلت لجنة تفاوضية الليلة الماضية إلى اتفاق لإجلاء المصابين من المدنيين ومقاتلى جيش الإسلام إلى شمال غرب سوريا لكن لم يتضح ما إذا كان الاتفاق جزءا من اتفاق أكبر يتعلق بالمراحل الأخيرة من انسحاب المقاتلين.


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