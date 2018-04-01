سوريا: مجموعة من مسلحى المعارضة يغادرون آخر معاقلهم فى الغوطة الشرقية

سوريا: مجموعة من مسلحى المعارضة يغادرون آخر معاقلهم فى الغوطة الشرقيةالأحد، 01 أبريل 2018 11:03 ص
خروج مسلحى المعارضة من الغوطه
رويترز
إضافة تعليق
قال وسائل إعلام سورية حكومية إن مجموعة من مسلحى المعارضة بدأوا، اليوم، الأحد مغادرة آخر معقل لهم فى الغوطة الشرقية متوجهين إلى إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة فى شمال غرب البلاد.
وهذا أول انسحاب مسلحى فيلق الرحمن من مدينة دوما المحاصرة حيث لا تزال جماعة جيش الإسلام تتفاوض على اتفاق مع روسيا بشأن شروط الاستسلام التى تمنحهم خيار مغادرة الجيب أو إبرام اتفاق سلام مع السلطات السورية.
وتوصلت لجنة تفاوضية الليلة الماضية إلى اتفاق لإجلاء المصابين من المدنيين ومقاتلى جيش الإسلام إلى شمال غرب سوريا لكن لم يتضح ما إذا كان الاتفاق جزءا من اتفاق أكبر يتعلق بالمراحل الأخيرة من انسحاب المقاتلين.
إضافة تعليق
محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"
نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة