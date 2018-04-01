سقوط جزء من منزل خالى من السكان فى منية سندوب بالدقهلية







الدقهلية - شريف الديب

سقط جزء من منزل بقرية منية سندوب "مكون من طابقين" التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، لم يصدر له قرار إزالة سابقا، حيث تم فرض كردون أمنى حول المنزل.

كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط جزء من منزل بقرية منية سندوب دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، تنسيقاً مع مسئولى رئاسة مركز ومدينة المنصورة.

وتم عمل كردون أمنى حول المنزل، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين على مساحة 50 مترا تقريباً، مُشيد بالطوب اللبن ومعروش بالسدة والعروق الخشبية "مغلق وخالى من السكان" ملك ورثة.

كما تبين وجود ميل بأحد الحوائط بواجهة المنزل نتيجة سقوط جزء صغير منه، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات، وبسؤال أحد الورثة محمد م ع 29 سنة محامى حر، مقيم بذات القرية، علل سبب ذلك لقدم المنزل، وأضاف بعدم سابقة صدور ثمة قرارات إزالة أو ترميم بشأنه، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبسؤال رئيسة الوحدة المحلية أيدت ذات المضمون، وقررت عدم وجود ثمة خطورة على المارة، وأضافت بأنه جارى عرض حالة المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2718/2018 إدارى المركز، وجارى العرض على النيابة.