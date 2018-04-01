زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب منطقتى حلبجة وخورمال بالسليمانية فى العراق







بغداد (أ ش أ)

أعلنت مديرية الأنواء الجوية العراقية،اليوم الأحد، عن وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة حلبجة وخورمال بالسليمانية.

وقالت المديرية - فى بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - " إن سكان المنطقة شعروا بالهزة دون الإشارة إلى وقوع خسائر، مضيفة أن مركز الهزة يبعد نحو 80 كم عن مدينة دربندخان الواقعة شرق السليمانية".

يشار إلى أن أغلب مناطق إقليم كردستان وديالى وكركوك تعرضت خلال الفترة الماضية إلى عدد من الهزات الأرضية التى أسفرت فى أغلبها عن خسائر مادية وتضرر بالمبانى.