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رئيس مركز الحامول تتابع إصلاح تسريب المياه فى خط بلطيم

الأحد، 01 أبريل 2018 06:53 م
رئيس مركز الحامول تتابع إصلاح تسريب المياه فى خط بلطيم اصلاح تسريب ماسورة مياه بالحامول





كفر الشيخ – محمد سليمان
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كرم اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، عددا من المتفوقين بمدرسة نجية سلام للغات، بحضور نسرين النحاس نائب رئيس المدينة، وعلى شيحة مدير الإدارة التعلمية، وعماد منيسى مدير المدرسة، مشيدا بالمستوى التعليمى للطلاب، مثنياً على أهالى مطوبس على المشاركة الإيجابية الفعالة فى التصويت فى انتخابات الرئاسية 2018، وحصول مركز مطوبس حصل على المركز الثانى على مستوى المحافظة.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، إصلاح تسريب المياه فى خط المياه الرئيسى الممتد من الحامول لبلطيم، لضمان وصول مياه الشرب بكامل طاقتها، بحضور محمود شعبان سكرتير الوحدة المحلية لقرية الإبعدية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطاع الحامول، وعلى عبدالشافى مدير عام قطاع الحامول لمياه الشرب، وأحمد عبدالرازق رئيس الشبكات .

كما شهد مجلس مدينة دسوق مزادا لاستغلال 5 قطع بركن الملاهى بحديقة الأسرة والطفولة مساحة القطعة 200م بدسوق فى إطار قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية، جاء ذلك برئاسة السيد محمود شنقار، نائب رئيس مدينة مطوبس.


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