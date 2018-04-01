ختام الموسم الرابع لنموذج محاكاة الاتحاد الأوربى بجامعة أسيوط







أسيوط - هيثم البدرى

شهدت جامعة أسيوط الجلسة الختامية للموسم الرابع لنموذج محاكاة الاتحاد الأوربى والذى تنظمه كلية التجارة بعنوان "العائدون من داعش ومفاوضات خروج بريطانيا" وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبداللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة، والدكتور علاء عبدالحفيظ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والسفير رؤوف عدلى سعد مساعد وزير الخارجية السابق، والإعلامى أحمد المسلمانى مستشار رئيس الجمهورية السابق، إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كلية التجارة وعدد كبير من الطلاب.

تمثلت أجندة نموذج محاكاة الاتحاد الأوربى فى موسمه الرابع مناقشة قضية "العائدون من داعش" كأحد أهم القضايا التى تشكل تهديداً حقيقياً لسلم وأمن الاتحاد، كما تم عرض مواقف دول الاتحاد حول كيفية التعامل مع تلك القضية من حيث الدمج والاحتواء كالدنمارك والسويد، أو السجن وسحب الجنسية كألمانيا، بالإضافة إلى مناقشة إشكالية خروج بريطانيا من الاتحاد، إلى جانب التطرق إلى أبرز الملفات العالقة بين الاتحاد الأوربى وبريطانيا.

وفى بداية المؤتمر، أكد الدكتور عبد السلام نوير، أن هذا النموذج يعد امتدادا لما حققته نماذج المحاكاة التى نظمتها الكلية خلال الأعوام السابقة، والتى أظهرت ما يتمتع به طلاب الكلية من عناصر متميزة ثقافيًا ومعرفيًا وأكثر وعياً لما يشهده العالم من تطورات وأحداث متلاحقة، مشيراً ان نماذج المحاكاة تمثل مشروعات تدريبية للطلاب على مهارات البحث العلمى والعرض والمناقشة والقيادة وإكسابهم مهارات العمل الجماعى والتواصل مع الآخرين، كما تسهم تلك النماذج فى تنمية مهارات التفاوض والإقناع وإدارة الأزمات لدى الطلاب وذلك من خلال تعريفهم بعملية صنع القرار فى الاتحاد الأوربى وبذلك يسهم فى مجتمع أكثر وعياً بالعملية السياسية حول العالم.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء عبدالحفيظ على دور الأنشطة الطلابية فى تكامل شخصية الطلاب وتعليمهم مهارات العمل الجماعى والإلقاء، مشيراً أن نموذج محاكاة الاتحاد الأوربى تمثل أحد تلك الأنشطة والتى جاء اختيارها كنموذج للمحاكاة انطلاقاً من كون الإتحاد الأوربى نوع فريد من المنظمات الدولية ذات السياسة الناجحة التى تكرس قيمة الحوار وقبول الآخر، مشيراً أن نموذج محاكاة الاتحاد الأوربى فى موسمه الرابع يهدف إلى إعداد قيادات وكوادر شابة تعلى من قيمة الحوار ونبذ التطرف وإعداد طالب لديه مهارات تساعده على بناء وطنه وتسهم فى بناء شخصية قوية واعية ومثقفة لديها القدرة على تحمل المسئولية .

وفى ذات السياق أكد السفير رؤوف عدلى ان جامعة أسيوط تمثل صورة عصرية مبشرة بما تضمه من طلاب قادرين على حمل راية المستقبل المشرق والنهوض بها قدماً نحو الامام، مشيداً بالقضايا التى طرحها نموذج المحاكاة وبمدى رصانة الفكر والمهنية والتميز الاكاديمى الذى تمتع به الطلاب الممثلين لدول الاتحاد الأوربى، وفى هذا الإطار أوضح أن الاتحاد الاوربى استراتيجية قائمة على الدعوة للسلام والتنمية وإقامة علاقات سياسية واقتصادية متعمقة بين دول الشرق الاوسط ومن ضمنها مصر، مشيراً فى ذلك إلى قوة العلاقات التى تجمع مصر بالاتحاد الأوربى والتى جاء من أهمها خطة مصر لتصدير الغاز الطبيعى للاتحاد الأوربى وأثر ذلك فى تعميق المصالح المشتركة بين مصر والاتحاد الأوربى.