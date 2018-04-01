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حملة مكبرة لمديرية التموين بالشرقية على الأسواق استعدادا لشم النسيم

الأحد، 01 أبريل 2018 04:19 م
حملة مكبرة لمديرية التموين بالشرقية على الأسواق استعدادا لشم النسيم مصنع الرنجة المضبوط بدون ترخيص بالشرقية





الشرقية - إيمان مهنى
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أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية، أنه فى إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق استعدادا لموسم شم النسيم، فقد تم التحفظ على كميات كبيرة من أسماك الرنجة، وأسمدة ضبطت فى مصانع بدون تراخيص .

وأكدت فايزة عبد الرحمن لـ"اليوم السابع"، أن إدارة تموين الحسينية شنت حملة بإشراف عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 303 جنح الحسينية، ضد صاحب مصنع رنجة، لإدارته مصنع بدون ترخيص، والتحفظ على 30 صندوق أسماك مدخنة، زنة 5 كجم بإجمالى 150كجم، والمحضر 304 جنح ضد صاحب مصنع رنجة لإدارته مصنع رنجه بدون ترخيص، والتحفظ على 40 صندوق أسماك مدخنة زنة 5كجم بإجمالى 200 كجم، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر آخرى لمحلات تجارية لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر.

وشن قطاع تموين جنوب الشرقية حملة مفاجئة على مركز بلبيس، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 15 110 جنح بلبيس، ضد صاحب مصنع لإنتاج الأسمدة المائية الزراعية بالمنطقه الصناعيه ببساتين الإسماعيلية، يعمل بدون ترخيص، وتم ضبط 17 شيكارة خميرة جافة نشطة زنة الشيكارة 50 كيلو من مستلزمات التصنيع منتهية الصلاحية .

كما تم تحرير المحضر رقم 15111 جنح بلبيس ضد صاحب مصنع حلويات بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية يعمل بدون ترخيص، وبحوزته 360 كيلو زيت طعام مهدرج بدون بيانات، تم التحفظ على الزيوت، وكميه من حلوى المشبكه، بمقدار 60 قرص زنه الواحد 200 جرام.


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