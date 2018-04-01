حقوق المنوفية تبدأ امتحانات منتصف الترم الثانى 3 أبريل

حقوق المنوفية تبدأ امتحانات منتصف الترم الثانى 3 أبريلالأحد، 01 أبريل 2018 06:27 م
امتحانات - أرشيفيه
المنوفية - محمود شاكر
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قال الدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، تبدأ امتحانات منتصف الترم الثانى للكلية 3 إبريل لجميع الفرق الأربعة بالكلية.
وأوضح عطية فى بيان له، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 5491 طالبا وطالبة انتظام وانتساب موجه.
وأشار دكتور أبو الخير، إلى أنه تم بتحديد أماكن لجان امتحانات لكل فرقة، وعمل كنترول وملاحظات لجميع الفرق.
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