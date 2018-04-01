video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حقوق المنوفية تبدأ امتحانات منتصف الترم الثانى 3 أبريل

الأحد، 01 أبريل 2018 06:27 م
حقوق المنوفية تبدأ امتحانات منتصف الترم الثانى 3 أبريل امتحانات - أرشيفيه





المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

قال الدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، تبدأ امتحانات منتصف الترم الثانى للكلية 3 إبريل لجميع الفرق الأربعة بالكلية.

وأوضح عطية فى بيان له، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 5491 طالبا وطالبة انتظام وانتساب موجه.

وأشار دكتور أبو الخير، إلى أنه تم بتحديد أماكن لجان امتحانات لكل فرقة، وعمل كنترول وملاحظات لجميع الفرق. 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على 20 وظيفة بجامعة السادات وشروط التقدم لها

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

كلية الحقوق

امتحانات




لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة