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حد السعف.. أطفال مسلمون يشاركون أصدقاءهم الأقباط الفرحة فى المنيا.. صور

الأحد، 01 أبريل 2018 01:09 م
حد السعف.. أطفال مسلمون يشاركون أصدقاءهم الأقباط الفرحة فى المنيا.. صور أطفال مسلمون يشاركون أصدقاءهم الأقباط الفرحة فى المنيا





المنيا- حسن عبد الغفار
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الفرحة لا تتجزأ فى محافظة المنيا الجميع يتشارك فى الأعياد والمناسبات ليس الكبار فقط وإنما الأطفال المسلمون الذين استيقظوا مبكرا لمشاركة الأقباط فرحتهم فى حد السعف وكان الجميع  يتبادل رفع السعف الى أعلى فى فرحة شديدة.
 
وفى نفس السياق، استعدت الحدائق العامة وكورنيش النيل لاستقبال المواطنين للتنزهة، كما تلاحظ سيولة كبيرة فى حركة المرور وانتشار للأجهزة الأمنية فى جميع ربوع المحافظة لتأمين الاحتفالات والقداسات التى أقيمت بمختلف كنائس المحافظة كما تم تشديد الرقابه على المنشآت العامة والحيوية .
 
ومن ناحيته أكد عصام البديوى محافظ المنيا على نظافة الكورنيش ورفع القمامه اولا بأولا حتى لا تتراكم القمامه وتشوه منظر كورنيش النيل كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية على متابعة المعديات النيلية ونظافة الشوارع من المخلفات التى تنتج عن احتفالات المواطنين.
 

 


 


 

 


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