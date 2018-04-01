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ترقية 7 أعضاء هيئة تدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا

الأحد، 01 أبريل 2018 07:23 م
ترقية 7 أعضاء هيئة تدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا مجلس جامعة طنطا





الغربية مصطفى عادل
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وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من نجوى رجب فتح الله بكلية التمريض، وعلاء الدين محمد الشرقاوى بكلية الهندسة، ومنح  اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من نهلة السيد جمعة بكلية طب الأسنان، ورشا محمد الشافعى وسلوى المرسى السيد ووائل حسين أحمد بكلية الطب، ونانسى عبد المعبود الصاوى بكلية التربية النوعية.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من دينا أحمد عامر بكلية التمريض، وأحمد أبو الحسن عيد وهايدى على محمد وعبير محمد سلامة ورغدة أحمد الدخاخنى ومحمد محمد زيدان ومحمد بيومى نصار ورؤوف أحمد جابر ومروة السيد سلامة بكلية الطب، بالإضافة إلى الموافقة على منح 24 درجة دكتوراه و51 درجة ماجستير ودبلوم الدراسات العليا فى التوليد وأمراض النساء.

وعلى جانب آخر، انطلقت اليوم الأحد القوافل التعليمية المجانية على مستوى الإدارات التعليمية العشر، لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بشعبتيها، وذلك بمقرات القوافل التعليمية بالإدارات، تحت رعاية الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.
 
يشار إلى أنه تم تخصيص 76 مقرا للقوافل التعليمية للمرحلة الإعدادية، وتخصيص 53 مقرا للقوافل التعليمية للمرحلة الثانوية، وقد كلف "وكيل الوزارة" مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة استمرار القوافل التعليمية المجانية، لمساعدة جميع الطلاب علميًا، وتذليل كافة احتياجاتهم بالمواد الدراسية، بوجود نخبة متميزة من خبراء التربية والتعليم.

 

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