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تحرير 21 قضية تموينية مخالفة بـ3 مراكز بالمنيا

الأحد، 01 أبريل 2018 04:51 م
تحرير 21 قضية تموينية مخالفة بـ3 مراكز بالمنيا وكيل وزارة التموين بالمنيا





المنيا - حسن عبد الغفار
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نظمت مديرية التموين بالمنيا،اليوم، حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والبدالين التموينيين بمراكز بني مزار ودير مواس وملوي، بهدف قمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على المخابز والوقوف على مدى الالتزام بإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات وتوافر المقررات التموينية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى بيان له اليوم أن الحملة أسفرت عن تحرير21 محضر تمويني مخالف تنوعت مابين عدم وجود سجل للزيارات وعدم وجود ميزان حساس وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وإنتاج خبز ناقص الوزن وتوقف عن الإنتاج بدون عذر وعدم نظافة أدوات العجن.

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.
 


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