انطلاق فعاليات الحملة القومية للمسح الطبى لمرضى الصغط والسكر بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،انطلاق الحملة القومية للمسح الطبى الشامل لمرضى الضغط والسكر اليوم، بجميع مراكز ومدن المحافظة، تزامناً مع حملة المسح الطبى لفيروس سى، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتوفير خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين .

وأشاد المحافظ بوعى المواطنين وإهتمامهم بإجراء المسح الطبى للكشف عن الأمراض المزمنة "الضغط - السكر - فيروس سى"، وأنه تم توقيع المسح الطبى على 56 ألف و531 حالة فى ستة مراكز طبية بمراكز "فاقوس – منيا القمح – كفر صقر - ديرب نجم" منذ إنطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء على فيروس "سى" عام 2020 حتى اليوم .

ومن جانبه صرح وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى بيان له، أنه يتم إجراء الكشف الطبى والتحاليل للمواطنين، للكشف عن أمراض "الضغط - السكر - فيروس سى"، وصرف العلاج اللازم لمن ثبت إصابته بالمجان .

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم زيادة عدد الوحدات والمراكز الصحية لـ 22 وحدة صحية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى الدفع بعربات من مديرية الصحة، مزودة بصيدلية ومعمل تحاليل وأطباء باطنة، ومسئولى تمريض للمساعدة فى الحصول على العينات وصرف العلاج اللازم لهم .