video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق فعاليات الحملة القومية للمسح الطبى لمرضى الصغط والسكر بالشرقية

الأحد، 01 أبريل 2018 02:30 م
انطلاق فعاليات الحملة القومية للمسح الطبى لمرضى الصغط والسكر بالشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية





الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،انطلاق الحملة القومية للمسح الطبى الشامل لمرضى الضغط والسكر اليوم، بجميع مراكز ومدن المحافظة، تزامناً مع حملة المسح الطبى لفيروس سى، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتوفير خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين .

وأشاد المحافظ بوعى المواطنين وإهتمامهم بإجراء المسح الطبى للكشف عن الأمراض المزمنة "الضغط - السكر - فيروس سى"، وأنه تم توقيع المسح الطبى على 56 ألف و531 حالة فى ستة مراكز طبية بمراكز "فاقوس – منيا القمح – كفر صقر - ديرب نجم" منذ إنطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء على فيروس "سى" عام 2020 حتى اليوم .

ومن جانبه صرح وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى بيان له، أنه يتم إجراء الكشف الطبى والتحاليل للمواطنين، للكشف عن أمراض "الضغط - السكر - فيروس سى"، وصرف العلاج اللازم لمن ثبت إصابته بالمجان .

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم زيادة عدد الوحدات والمراكز الصحية لـ 22 وحدة صحية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى الدفع بعربات من مديرية الصحة، مزودة بصيدلية ومعمل تحاليل وأطباء باطنة، ومسئولى تمريض للمساعدة فى الحصول على العينات وصرف العلاج اللازم لهم .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يشكل لجنة عليا لسرعة البت فى الشكاوى

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

صحة الشرقية

حملة فيرس سى




لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة