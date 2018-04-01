اليوم.. افتتاح فعاليات الأسبوع البيئى بجامعة قناة السويس

اليوم.. افتتاح فعاليات الأسبوع البيئى بجامعة قناة السويسالأحد، 01 أبريل 2018 04:00 ص
الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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يفتتح اليوم الأحد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، فعاليات الأسبوع البيئي السادس، ويستمر حتى الخميس 5 إبريل 2018، وهو أحد الأنشطة التى تحرص عليها الجامعة لما لها من أهمية، فى عرض وتقديم خدمات قطاع البيئة طوال العام، وهو يؤكد رؤية الجامعة فى تنوع الأنشطة لتحقيق أهداف الجامعة فى تقديم الخدمات المجتمعية داخل وخارج الجامعة.
وقال الدكتورممدوح غراب رئيس الجامعة، إن الهدف من الأسبوع البيئى هو إبراز رسالة الجامعة فى خدمة المجتمع، لأن الجامعة هى قاطرة التنمية فى المجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم من خلال هذا الأسبوع البيئى، ورش عمل وندوات، ومعارض إنتاجية وخيرية لخدمة المجتمع.
وأكد الدكتورعاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، على أن الافتتاح سيشمل مشاركة من طلاب الجامعة ومعرضاً لمنتجات الجامعة والشركات المشاركة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، ثم توزيع جوائز قطاع شئون البيئة وندوات متنوعة بمشاركة الكليات المختلفة على مدار الاسبوع.
وأضاف الدكتورأبو النورأن أيام الأسبوع البيئى سوف يتضمن مشاركة من كليات الجامعة، منها أعمال نظافة ودهانات لأرصفة الحرم الجامعى، ومحاضرات عن أهمية المحافظة على البيئة والمياه، وأعمال تشجير وزرع وتجميل بالكليات المختلفة، كما تقوم كلية التمريض والطب بحملات قياس لضغط الدم والسكر وحملات تثقيف صحي وثقافى وبيئى.
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