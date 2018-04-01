video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 05:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن تدعو إلى فتح تحقيق فى حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء ‏العالمى بالحديدة

الأحد، 01 أبريل 2018 05:10 ص
اليمن تدعو إلى فتح تحقيق فى حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء ‏العالمى بالحديدة عبد ربه منصور هادى الرئيس اليمنى





عدن أ ش أ
إضافة تعليق

دعت الحكومة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل فى حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمى ‏بمدينة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثى الانقلابية .

وطالب وزير الإدارة المحلية فى الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، السبت - منسقة ‏الشؤون الإنسانية فى اليمن ليزا غراندى والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى والمدير ‏القطرى للبرنامج استفين اندرسون بإجراء تحقيق عادل ومحايد وعاجل وتحديد الجهات ‏المسؤولة عن الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التى تثبت تورطها فيما ‏حدث.

وأشار إلى أن الحريق تسبب فى ‏أضرار كبيرة وإتلاف مواد إغاثية وإنسانية فى مخازن البرنامج فى المحافظة، مضيفًا أن ‏ذلك يؤثر على الحصص الغذائية لمحافظة الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة ويمثل ‏خسارة لأموال المانحين والجهات الإغاثية العربية والدولية.

ودعا المسئول اليمنى منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمى إلى إدانة هذه الأعمال ‏ووضع الرأى العام المحلى والدولى فى تفاصيل الحادثة بأسرع وقت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 150 حوثيا بين قتيل وجريح إثر غارات لطيران التحالف شمال الحديدة باليمن

ميليشيات الحوثى تستهدف مستشفى مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية

مقتل 60 حوثيا وإصابة 40 آخرين فى غارات للتحالف على محافظة الحديدة

اليمن

فتح تحقيق

حادثة إحراق مخازن

برنامج الغذاء العالمى

الحديدة




لا تفوتك
"قضايا الدولة" تحصل على تعويض بـ7 ملايين دولار من شركتين عن أضرار بيئية

"قضايا الدولة" تحصل على تعويض بـ7 ملايين دولار من شركتين عن أضرار بيئية

بدء الدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية سبتمبر المقبل

بدء الدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية سبتمبر المقبل

القضاء الإدارى يلزم الحكومة بإضافة 80% على الأجر المتغير من قيمة العلاوات لأصحاب المعاشات.. وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.. ويؤكد: هم فى أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية

القضاء الإدارى يلزم الحكومة بإضافة 80% على الأجر المتغير من قيمة العلاوات لأصحاب المعاشات.. وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.. ويؤكد: هم فى أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية

"اشحن.. اوصل.. وفر".. مصر تدخل عصر السيارة الكهربائية ووزير التجارة يسمح باستيرادها "مستعمل".. الحكومة تجهز المدن الجديدة بها كبنية تحتية.. ورابطة المصنعين تطالب بمعاملة جمركية خاصة لمواجهة ارتفاع أسعارها

"اشحن.. اوصل.. وفر".. مصر تدخل عصر السيارة الكهربائية ووزير التجارة يسمح باستيرادها "مستعمل".. الحكومة تجهز المدن الجديدة بها كبنية تحتية.. ورابطة المصنعين تطالب بمعاملة جمركية خاصة لمواجهة ارتفاع أسعارها

شاهد.. محمد صلاح يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو وفان بيرسى فى البريميرليج

شاهد.. محمد صلاح يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو وفان بيرسى فى البريميرليج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة