اليمن تدعو إلى فتح تحقيق فى حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء ‏العالمى بالحديدة

اليمن تدعو إلى فتح تحقيق فى حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمى بالحديدةالأحد، 01 أبريل 2018 05:10 ص
عدن أ ش أ
دعت الحكومة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل فى حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمى بمدينة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثى الانقلابية .
وطالب وزير الإدارة المحلية فى الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، السبت - منسقة الشؤون الإنسانية فى اليمن ليزا غراندى والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى والمدير القطرى للبرنامج استفين اندرسون بإجراء تحقيق عادل ومحايد وعاجل وتحديد الجهات المسؤولة عن الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التى تثبت تورطها فيما حدث.
وأشار إلى أن الحريق تسبب فى أضرار كبيرة وإتلاف مواد إغاثية وإنسانية فى مخازن البرنامج فى المحافظة، مضيفًا أن ذلك يؤثر على الحصص الغذائية لمحافظة الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة ويمثل خسارة لأموال المانحين والجهات الإغاثية العربية والدولية.
ودعا المسئول اليمنى منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمى إلى إدانة هذه الأعمال ووضع الرأى العام المحلى والدولى فى تفاصيل الحادثة بأسرع وقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة