الملتقى التوظيفى الثانى لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم







الفيوم - رباب الجالي

نظمت جامعة الفيوم، اليوم، الملتقى الوظيفى الثانى لكلية التربية للطفولة المبكرة، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، تحت رعاية الدكتور خالد اسماعيل حمزة رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية، والدكتور محمد بخيت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب شعبان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد الشيمى مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، وعدد من أصحاب الشركات ومؤسسات سوق العمل المختلفة.

وأكد الدكتور أشرف رحيل، أن كلية التربية للطفولة المبكرة من الكليات المتميزة والهامة لأنها مسئولة عن تخريج أجيال المستقبل والمنوط بها بناء شخصيتهم من خلال التعامل مع الأطفال وترسيخ الأخلاق الحميدة والوطنية والانتماء لبلدنا الحبيب، وأن الجامعة لها دور كبير فى تأهيل الخريجين لسد احتياجات سوق العمل، وأن رابطة خريجى الجامعة تضم أكثر من 100 ألف خريج، وتعمل على تحقيق التواصل الفعال بين الجامعة وخريجيها، وعلى توفير فرص عمل مختلفة لهم، متمنيا ً حصول الكلية على الجودة والاعتماد خلال الفترة القادمة لما تبذله إدارتها من جهود عظيمة وانجازات مشهودة .

ورحبت الدكتورة صفاء أحمد، بضيوف الملتقى، وأكدت أن الكلية تحتل مكانة متميزة بين الكليات المناظرة لها وتطبق معايير الجودة فى مجالات التعليم والبحث العلمى، والمشاركة المجتمعية، مما يسهم فى إعداد خريج قادر على التوافق مع متطلبات التغير الذى يشهده سوق العمل، كما ذكرت الأقسام الموجودة بالكلية ومنها "معمل الوسائل التعليمية، ومسرح ومكتبة الطفل، وروضة عصافير الجنة، وصالة جيمانزيوم" ودعت الحاضرين لحضور ملتقى الجودة الأول التى ستعقده الكلية خلال الشهر الجارى .

ولفت الدكتور محمد بخيت إلى أن الكلية تسعى إلى توفير كافة السبل لخريجيها من برامج عملية ودورات تدريبية وملتقيات توظيفية لتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وأن يحقق الملتقى جميع أهدافه المنشودة .

وأكد الدكتور وليد الشيمى، أن هذا اليوم خير دليل على أن طالبات وخريجات كلية التربية للطفولة المبكرة فى عقل وذهن إدارة الكلية، وذلك من خلال متابعتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسد احتياجات سوق العمل، وأن كلية التربية للطفولة المبكرة تعد من الكليات العملية المميزة فى نسبة توظيف خريجيها، كما قدم اقتراح بشأن تنفيذ ريادة الأعمال فى الكلية، وطالب الخريجين بتقديم الاقتراحات المتعلقة بهذه الفكرة، معلناً عن تنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال بالكلية .

وعلى هامش الملتقى تفقد الدكتور أشرف رحيل، معرض كلية التربية للطفولة المبكرة، والذى يضم عدد من المنتجات والمشغولات اليدوية المختلفة التى شارك بها الطلاب، كما قام عدد من الأطفال وطالبات الكلية بتقديم بعض الفقرات الفنية والأغانى الوطنية .



افتتاح ملتقى التوظيف بجامعة الفيوم