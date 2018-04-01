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المغرب ينبه الأمم المتحدة من توغلات "خطيرة" لبوليساريو فى الصحراء الغربية

الأحد، 01 أبريل 2018 11:00 م
المغرب ينبه الأمم المتحدة من توغلات "خطيرة" لبوليساريو فى الصحراء الغربية العاهل المغربى الملك محمد السادس





الرباط (أ ف ب)
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 أعلنت السلطات المغربية الأحد، أنها نبهت مجلس الأمن الدولى من توغلات "شديدة الخطورة" من قبل جبهة البوليساريو فى المنطقة العازلة بالصحراء الغربية.

وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة للصحفيين "هناك استفزازات ومناورات الجزائر تشجع البوليساريو لتغيير وضع هذه المنطقة" العازلة التى وضعت منذ أوائل التسعينات تحت مسئولية الأمم المتحدة.

وأضاف "إذا لم تكن الأمم المتحدة، مستعدة لوضع حد لهذه الاستفزازات فان المغرب سيتحمل مسؤولياته ولن يتسامح مع أى تغيير يمكن أن يحدث فى هذه المنطقة".

والصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة مساحتها 266 ألف كلم مربع مع 1100 كلم واجهة على المحيط الأطلسى هى المنطقة الوحيدة فى القارة الأفريقية التى لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار.

ويسيطر المغرب على 80% من الصحراء الغربية فى حين تسيطر البوليساريو على 20% يفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الامم المتحدة.

 


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