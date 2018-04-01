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المرصد السورى: اتفاق على أول عملية إجلاء لمدنيين من دوما فى الغوطة الشرقية

الأحد، 01 أبريل 2018 09:04 ص
المرصد السورى: اتفاق على أول عملية إجلاء لمدنيين من دوما فى الغوطة الشرقية المرصد السورى





(أ ف ب)
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 توصل فصيل جيش الإسلام وروسيا إلى أول اتفاق يقضى بإجلاء مدنيين من مدينة دوما، آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة فى الغوطة الشرقية قرب دمشق، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة حول مستقبل المقاتلين، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "الاتفاق الجزئى يقضى بإجلاء مئات المدنيين الراغبين فقط بالخروج إلى إدلب" فى شمال غرب سوريا.

وأعلنت اللجنة المدنية المشاركة فى المفاوضات مع روسيا مساء السبت عن اتفاق لـ"إخراج الحالات الإنسانية إلى الشمال السورى"، من دون أن توضح ما هى تلك الحالات وموعد بدء تنفيذ الإجلاء.

 

 


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