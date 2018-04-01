اللجنة السياحة العربية تناقش سبل تطوير السياحة بالمنطقة الأربعاء المقبل

وصرحت الدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، بأن اللجنة ستناقش عددا من الموضوعات ذات العلاقة بكافة المجالات والأنشطة السياحية من بينها الترتيب لعقد الاجتماع الأول المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة فى الدول العربية، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الوزارى للسياحة فى هذا الشأن، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الطرفين، واعتماد السياحة محركا رئيسيا للتعريف بالتراث الثقافى العربى، وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره.

كما سيبحث الاجتماع دراسة إنشاء مركز عربى صينى للتكوين السياحى والفندقى بتونس، وذلك لبروز وتنامى السوق السياحية الصينية وتصدرها لأعلى مراتب الدول المصدرة لهذه الصناعة وتحقيقها لأكبر نسبة نمو، وأصبحت الوجهات السياحية العربية فى الآونة الأخيرة من الأسواق المحبذة من قبل السائح الصينى.

وأضافت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربي فى تصريحاتها إن اللجنة ستناقش أيضا اقتراحا لجائزة المجلس الوزارى العربى للسياحة فى مجال التميز والابتكار السياحى، وهو مقترح تقدمت به وزارة السياحة المصرية لايجاد وسيلة لتحفيز القطاعات السياحية المختلفة فى الدول العربية وتنمية روح الابتكار والتميز لدى الأفراد بما يخدم تنمية وتطوير القطاع السياحى.

كما يبحث الاجتماع اعتماد معايير الجودة السياحية فى مجال الإعلام السياحى، وذلك لما للإعلام السياحى من مكانة وأهمية فى المجتمع الحديث ولما له من تأثير على كافة أوجه الصناعات والخدمات السياحية، والمعايير المقدمة من المنظمة العربية للسياحة للنظر فى اعتمادها من المجلس الوزارى العربى للسياحة.

كما سيناقش الاجتماع دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى تنمية التعليم والتدريب السياحى فى الدول العربية وكذلك دور الهيئة العربية للطيران المدنى فى دعم السياحة العربية.

وأشارت الظاهر إلى أن التوصيات التى ستصدر عن اللجنة سيتم رفعها إلى المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة فى دورته القادمة فى مايو المقبل للنظر بشأنها.