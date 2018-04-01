العثور على 18 حزاما ناسفا و196 عبوة ناسفة و30 صاروخا فى نينوى بالعراق







بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق اليوم الأحد، العثور على 18 حزاما ناسفا و196 عبوة ناسفة و30 صاروخا فى محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم القيادة يحيى رسول -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن "قيادة عمليات نينوى شنت عمليتين أمنيتين؛ الأولى فى ناحية العياضية أسفرت عن العثور على 18 حزاما ناسفا و10 قنابل محلية الصنع و6 عبوات ناسفة، والثانية فى قرية حلبية خفاجة وأسفرت عن العثور على 190 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع و30 صاروخا من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".

وأشار المتحدث إلى أنه تمت معالجة تلك المخلفات من قبل القوات المختصة .

جدير بالذكر أن القوات الأمنية العراقية تعثر بين الحين والاخر على أوكار وأنفاق وأسلحة تابعة لتنظيم داعش فى مناطق متفرقة من البلاد.